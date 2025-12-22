Prezidentas susitiks su Seimo frakcijų lyderiais

„Pirmadienį susitiksime su frakcijų vadovais ir su Seimo pirmininku, aptarsime visą susiklosčiusią situaciją ir tikrai rasime sprendimus, kad ta konfrontacija pamažu pradėtų trauktis, o ne gilėtų“, – praėjusią savaitę Briuselyje sakė šalies vadovas.
Jis taip pat yra minėjęs, kad naujos LRT pataisos gali būti priimamos, tačiau procesai turi būti konstruktyvūs.
„Aš nenoriu teigti, kad negali būti įstatymų pakeitimų, kad negali būti priimami nauji įstatymai – žinoma, kad privalo būti priimami. Bet sutikite, kad katinų įrašymas į politinio sprendimo algoritmą, tai jau kvepia farsu“, – sakė jis.
BNS skelbė, kad valdantieji planavo dar ketvirtadienį priimti pataisas, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Tačiau sustreikavus Kultūros komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko sveikatai, projektas įstrigo komitete. Dėl to buvo atšauktas ir suplanuotas neeilinis Seimo posėdis.
Tuo metu penktadienį valdantieji pranešė, kad pataisų priėmimą perkelia į kitus metus. J. Oleko teigimu, greičiausiai į diskusiją dėl pataisų bus įtraukti ekspertai, visuomenės atstovai.
Siekdami sumažinti priešpriešą tarp pataisų iniciatorių ir protestuojančiųjų, G. Nausėda ir premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė yra paraginę LRT tarybą trauktis iš pareigų. Tai taip pat lemtų direktorės ir jos pavaduotojo atsistatydinimą.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią ir šią savaitę surengtuose mitinguose prie Seimo dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
