Ruginienė: susitarėme su Lenkija

2025-10-30 11:58
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad po Lietuvos sprendimo uždaryti sieną su Baltarusija, Lenkija nusprendė atidėti planus atverti pasienio punktus su šia kaimynine valstybe.

Inga Ruginienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Vakar kalbėjau su Lenkijos premjeru telefonu. Toks buvo labai detalus, išsamus pokalbis ir ką mes nusprendėme, kad Lenkijos premjeras atidės sienų atidarymą. Tai reiškia, kad mes koordinuojame veiksmus kartu ir šiai dienai bus uždarytos sienos tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje“, – viešėdama Latvijoje spaudos konferencijos metu ketvirtadienį kalbėjo Vyriausybės vadovė.

„Turime pirmas reakcijas iš Baltarusijos ir labai tikiuosi, kad tos reakcijos bus apie supratimą, kad mes netoleruosime jokios hibridinės atakos ir viską darysime, kad valdytume grėsmes ir užtikrintume mūsų gyventojų saugumą“, – teigė ji.

Kaip rašė BNS, trečiadienį Lietuvos vyriausybė mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija, tuo metu Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas antradienį pranešė apie planus vėl atverti du pasienio su kaimynine valstybe punktus.

Varšuva ketino atidaryti Kuznicos perėją, uždarytą nuo 2021 metų lapkričio 9-osios, ir Bobrovnikų perėją, uždarytą nuo 2023 metų vasario 10 dienos.

Lietuva sieną uždarė reaguodama į civilinę aviaciją trikdančius kontrabandinius balionus.

