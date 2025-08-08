 Ruginienės mama prakalbo apie savo dukrą: esu lengvame šoke

Ruginienės mama prakalbo apie savo dukrą: esu lengvame šoke

2025-08-08 10:07
Reda Petrikaitė (LNK)

Kaip kandidatė į premjerus Inga Ruginienė, penktadienį keliausianti pas prezidentą, bando išvengti buvusio premjero Gintauto Palucko klaidų ir deda kortas ant stalo. Neslepia nei giminaičių Rusijoje, nei kelionių ten po Krymo aneksijos. Dėl kuklios politinės patirties I. Ruginienę ginti stoja buvę kolegos iš profsąjungų – siūlo nenuvertinti politikos naujokės ir vadina ją kieta derybininke. O I. Ruginienės mama – dukros pasiryžimu būti premjere nustebinta.

Per porą savaičių atostogų viskas apsivertė. Išvyko kaip ministrė, grįžo – be penkių minučių premjerė.

„Tikrai nenoriu gyventi baimėje“, – teigė kandidatė į premjerus I. Ruginienė.

Sako, kad baimė tokioms pareigoms netinka, todėl dėl nieko nekrūpčios.

Panašu, toks pasitikėjimas – šeimos moterų bruožas.

„Gal kaip mama – minkštesnė, sakyčiau, jos močiutė yra labai stipri – medikė, stomatologė buvusi. Dar ji gyva – 93 metai. Tai ji buvo tokia reguliuotoja visų mūsų gyvenimuose“, – pasakojo I. Ruginienės mama Diana Raitelaitienė.

Bet tokia drąsa nustebino net artimuosius.

„Netikėta iš tikrųjų, dar buvo viltis, kad galbūt viskas atsistatys ir susitvarkys. Iš tikrųjų labai sunku šnekėti, kai nežinau, kaip čia kas bus. Pati esu tokiame lengvame šoke“, – tikino D. Raitelaitienė.

Tiesa, ne visus įkvepia I. Ruginienės patirtis – kaip premjerei ji gana kukli.

Ministerijai vadovavo maždaug pusmetį, kaip politikei – dar nė metų nėra.

Turi du magistro laipsnius – darbo teisės ir visuomenės sveikatos. Kolegijoje įgijo miškų ūkio valdymo bakalaurą.

Nuo 2012 metų dirbo profsąjungose – iš pradžių miškininkų, vėliau vadovavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai. Profsąjungoms atstovavo ir europiniu lygmeniu.

„Manau, kad ji įgavo labai didelę patirtį dirbdama konfederacijoje. Jai teko dirbti ir su verslininkais, ir su Vyriausybe. Iš tikrųjų – neblogi pasiekimai buvo“, – teigė D. Raitelaitienė.

I. Ruginienę į profsąjungas ir atvedė mama – ji ten sukasi daugiau nei 30 metų.

Buvę kolegos I. Ruginienės blogu žodžiu nemini – nei tie, su kuriais ėjo išvien, nei tie, kurie būdavo oponentais.

„Ne šventieji tuos puodus žiedžia. Kažin, ar tos patirties daugiau įgaunama, jeigu dirbi meru kelias kadencijas. Visgi 50 tūkstančių žmonių valdymas ir pastovus bendravimas tiek su Vyriausybe, tiek su verslu“, – aiškino Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės pavaduotojas Artūras Černiauskas.

„Ji yra kieta derybininkė, turinti savo nuomonę, bet vis dėlto įsiklausydavo į tai, kas vyksta posėdžiuose. Be abejonės, kad gali skirtis požiūriai, taip. Bet manau, kad ji buldozerinę politiką nusiųs į metalo laužą ir bus daugiau kalbėjimosi“, – tvirtino Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.

Per karjerą didelių turtų neprikaupė. Gyvena su vyro tėvais Vilniuje.

Deklaracijoje nurodė turinti 45 tūkstančius eurų. Pati sklypų ir nekilnojamojo turto neturi, skolų – irgi.

Tiesa, jos vyrui Vismantui priklauso dvi įmonės, dar dviejose jis eina vadovo pareigas. Įdomu tai, kad kone visose oficialiai dirba vos vienas žmogus – akcininkas irgi tik vienas.

„Gana nišiniai verslai – prekyba spaudos mašinomis, priemonėmis, kurios reikalingos spaudai. Bet ramiai jaučiuosi dėl to, kad nei mano vyro įmonės, nei pati kada dalyvavau viešuosiuose pirkimuose ar kitaip naudojomės viešais pinigais“, – teigė I. Ruginienė.

Akylesni jau pastebėjo, kad I. Ruginienė kalba su rusišku akcentu, nors kilusi iš Trakų.

Yra sakiusi, kad rusų kalba mokyklose – labai reikalinga, dabar – kad išnyks savaime.

„Vaikystėje visas vasaras praleisdavau Ukrainoje, Charkivo srityje – dabar jau sunaikintame mieste Kramatorske. Ten irgi buvo ne ukrainiečių, o rusų kalba. Rusų kalbos tikrai daug girdėta. Gal tai ir sutrukdė turėti gryną lietuvių kalbą, gal dėl to ir kyla tos abejonės“, – pasakojo I. Ruginienė.

Beje, Kramatorskas – Donbase, minėtas Charkivas – tik netoli.

Pasirodo, tėvai – lietuviai, bet Ukrainoje yra močiutės šaknys, senelis – Sibiro tremtinys.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Nors palaiko Ukrainą, neslepia, kad yra važiavusi ir į Rusiją.

„Kiek mums pavyko prisiminti – 2018 metais, tai buvo visiškai privati kelionė, ir, berods, 2015 metais“, – kalbėjo I. Ruginienė.

O tai – jau po Krymo aneksijos.

„Taip jau susiklostė, kad didžioji dalis mano giminės, jau dabar gaila, bet turiu pasakyti, kad buvo Ukrainoje ir labai daug laiko ten praleidusi. Tačiau dalis giminės po Antrojo pasaulinio karo nutekėjo į Rusiją. Tada tokia buvo santvarka. Jau daug kas išmirę, bet tolimi giminaičiai yra likę“, – sakė I. Ruginienė.

Asmeninio gyvenimo 44 metų I. Ruginienė beveik neviešina.

Turi du vaikus. Su šeima per atostogas, kaip pati sako, „spartietiškai“ keliauja automobiliu ir mėgsta tapyti.

