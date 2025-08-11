Sabutis šią savaitę bus apklaustas kaip specialusis liudytojas „čekiukų“ byloje

„Kiek aš žinau, šią savaitę ponas Sabutis turėtų būti apklausiamas specialiuoju liudytoju ir tada spręsime dėl tolimesnių veiksmų šiame ikiteisminiame tyrime“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu pirmadienį teigė N. Grunskienė.
E. Sabučiui specialiojo liudytojo statusas „čekiukų“ byloje suteiktas tiriant jo kaip buvusio Jonavos rajono savivaldybės nario kanceliarinių lėšų naudojimą.
Specialiojo liudytojo statusas asmeniui suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet pagrindo įtarimams pareikšti nepakanka.
Tiriamu laikotarpiu E. Sabutis Jonavos vicemero ir tarybos nario pareigas ėjo 2019–2020 metais, o po to buvo išrinktas į Seimą.
„Tyrimas dėl Jonavos rajono pradėtas seniai, iš to ikiteisminio tyrimo, jeigu neklystu, yra atskirti keturi tyrimai ir priimti sprendimai, tame tarpe ir pono Sabučio atžvilgiu“, – kalbėjo N. Grunskienė.
Anot jos, tiriant Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių lėšų panaudojimą, nagrinėta virš 20 tūkst. dokumentų.
„Tai yra darbas labai imlus laikui, todėl tas tyrimas ir užsitęsė“, – sakė prokurorė.
2024 metais Seimo rinkimus laimėjus socialdemokratams, E. Sabutis paskirtas susisiekimo ministru.
BNS rašė, kad šią savaitę E. Sabutis buvo svarstomas tarp pretendentų tapti ministru pirmininku atsistatydinus Gintautui Paluckui, tačiau paskutinę akimirką socialdemokratų prezidiumo posėdyje atsiėmė savo kandidatūrą. Partija į pareigas nominavo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
N. Grunskienė teigė tiksliai nežinanti, kada E. Sabutis buvo informuotas apie jam suteiktą specialiojo liudytojo statusą.
Ji teigė neturinti informacijos, kad tyrėjai būtų bandę susisiekti su politiku praėjusį trečiadienį, vykstant socialdemokratų prezidiumo posėdžiui. Generalinė prokurorė taip pat pabrėžė, jog apie šį tyrimą informacija prokurorai su niekuo nesidalino.
„Prezidentūra neklausė, prokuratūra su niekuo nesidalino“, – sakė N. Grunskienė.
Į ministrus E. Sabutį delegavusi Lietuvos socialdemokratų partija teigia pasitikinti teisėsauga ir pabrėžė, kad įtarimai ministrui nėra pateikti.
