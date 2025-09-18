 Seimas tylos minute pagerbė JAV nužudytą Charlie Kirką

Seimas tylos minute pagerbė JAV nužudytą Charlie Kirką

2025-09-18 11:37
Paulius Perminas (BNS)

Seimas parlamentaro Rimo Jono Jankūno prašymu ketvirtadienį vykusio posėdžio metu tylos minute pagerbė Jungtinėse Valstijose nužudyto dešiniųjų pažiūrų politikos aktyvisto Charlie Kirko (Čarlio Kirko) atminimą.

Charlie Kirkas
Charlie Kirkas / Scanpix nuotr.

„Nors pavėluotai, norėčiau pakviesti Seimą tylos minute pagerbti prieš žodžio laisvę kovojančių jėgų nužudyto Charlie Kirko atminimą“, – sakė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovas.

BNS skelbė, kad Ch. Kirkas, įtakingas konservatyviosios politikos atstovas, būdamas vos 31 metų, praėjusią savaitę buvo nušautas renginyje Jutos slėnio universitete Oremo mieste.

Šią savaitę institucijos paskelbė, kad šaulys buvo 22-ejų Tyleris Robinsonas (Taileris Robinsonas), jam buvo pareikšti kaltinimai dėl nužudymo.

Jutoje už nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis, kuriuo įtariamas T. Robinsonas, skiriama mirties bausmė. JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sakė, kad tokios bausmės ir norėtų šioje byloje.

Ch. Kirkas buvo ryški JAV dešiniojo sparno žvaigždė su didžiule jaunų sekėjų armija, padėjusia D. Trumpui laimėti pernai lapkritį įvykusius rinkimus.

Ch. Kirkas, kurį šalininkai vadina kankiniu, 2012 metais įkūrė organizaciją „Turning Point USA“, skirtą konservatyviems požiūriams tarp jaunimo skleisti, ir pats dažnai atstovaudavo jai televizijose.

Dviejų vaikų tėvas naudojosi savo auditorija „TikTok“, „Instagram“ ir „YouTube“, kad sustiprintų paramą antiimigracinei politikai bei atvirai pasisakytų už ginklų laikymo politiką, krikščioniškas vertybes. Jis taip pat skelbdavo kruopščiai suredaguotus vaizdo įrašus iš savo pasirodymų debatų metu koledžų renginiuose.

Šiame straipsnyje:
Charlie Kirkas
pagerbė tylos minute
nužudytas Charlie Kirkas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų