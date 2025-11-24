 Skaisgirytė: reikėjo neskubėti atidaryti sienos su Baltarusija

2025-11-24 09:34
Martyna Pikelytė (ELTA)

Savaitgalį Lietuvą vėl užplūdus kontrabandiniams balionams, prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė teigia, kad nereikėjo skubėti priimant sprendimą dėl sienos su Baltarusija atidarymo. Pasak jos, prieš atnaujinant pasienio kontrolės punktų veiklą, vertėjo išsireikalauti Minsko, kad į Vilnių nebeskristų balionai ir būtų paleisti vilkikai.

Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė / D. Labučio / ELTOS nuotr.

„Ar reikėjo uždaryti sieną? Taip, reikėjo imtis kažko. Nebuvo galima tiesiog ramiai sėdėti ir žiūrėti, kaip kontrabandiniai balionai pažeidžia Lietuvos oro erdvę ir sukelia civilinės aviacijos pavojų ir grėsmę žmonių saugumui“, – pirmadienį LRT radijui teigė A. Skaisgirytė.

„Reikėjo gal neskubėti atidaryti tos sienos ir labiau sąlygoti sienos atidarymą. Gan aiškiai susiejant, jei norite atidarytos sienos – turi būti įvykdytos bent dvi sąlygos: neturi būti balionų Lietuvos teritorijoje ir turi būti paleisti mūsų vilkikai. Kaip suprantu, tai nebuvo padaryta, todėl Baltarusija toliau daro, ką nori“, – akcentavo ji.

Tuo metu Baltarusijai siekiant diplomatinių derybų su Lietuva, patarėja akcentuoja, kad svarbus ne pokalbio formatas, o jo turinys.

„Kažkokių derybų, aišku, reikia. Kokiu lygiu jos vyksta nėra pats svarbiausias klausimas, pats svarbiausias klausimas yra tų derybų turinys, kas yra sakoma“, – dėstė A. Skaisgirytė, kad Baltarusijai turėtų būti išsakyti aiškūs Lietuvos reikalavimai.

Kaip skelbta, pastarąją parą Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.

Anot Vilniaus oro uosto, beveik pusšeštos valandos buvo sustabdyta sekmadienį 18.55 val., atnaujinta –  0.25 val. bei pirmadienio naktį – nuo 1.40 val iki 3.25 val.

Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi. 

Vilniaus oro uostas informavo, kad pirmadienį, dienos eigoje, gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.

ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.

Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai  su Baltarusija, jų veikla atnaujinta vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.

Lietuvos oro uostai (LTOU) pranešė, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl iš Baltarusijos teritorijos paleistų kontrabandinių balionų, kurie, LTOU teigimu, kelia pavojų valstybės nacionaliniam saugumui.

Šiame straipsnyje:
Asta Skaisgirytė
siena su Baltarusija
kontrabandiniai balionai

