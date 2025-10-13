Ar prisimenate „majakus“? Pasakė, kas juos pakeitė

„Bitės“ technologijų direktorius Mindaugas Rauba papasakojo, kas tai lėmė ir kas laukia, pavyzdžiui, SMS žinučių ar apskritai skambučių telefonu.
– Kodėl žmonės „nebemajakina“?
– Labai paprasta – tiesiog visi turi tiek minučių, kad jų nebereikia taupyti.
– Ką apskritai reikšdavo „majakas“ ir kodėl jie buvo populiarūs? Galbūt pamenate, kaip gimė tas žodis?
– Kaip žodis gimė, tikrai nepamenu, tačiau 1996, 1997 ir taip toliau – vėlyvaisiais 90-aisiais – minutės buvo labai brangios. Žmonės bandydavo taip taupyti.
– Tie „majakai“ buvo populiarūs tik Lietuvoje ar ir pasaulyje? Tai buvo tik jaunimo ženklas ar ir vyresnio amžiaus žmonių?
– Pradžioje paplito tarp jaunimo – tai buvo idėja, kaip sutaupyti pinigų, bet paplito per visą populiaciją. Be abejo, kad tai buvo ne tik Lietuvos reiškinys – tikrai visoje Rytų Europoje, bet ir ne tik. Minutės buvo brangios visame pasaulyje. Tai buvo labai nauja, moderni technologija, nedidelė žmonių dalis galėjo sau leisti bet kiek kalbėti mobiliuoju telefonu.
– Kas pakeitė „majakus“?
– Pradžioje SMS paslauga, kuri smarkiau pigo nei skambučiai. Kai žmonės pradėjo naudoti daugiau SMS, sumažėjo „majakai“, tačiau jie išliko iki pat to laiko, kai perėjome į naują erą – mobilių duomenų. Tuo metu jau buvo pridėta labai daug minučių į planus. Kai kurie planai tiesiog neturi jokių limitų – gali kalbėti, kiek nori. Nuo tada prasidėjo tas milžiniškas ir labai staigus kritimas. Dabar jau netgi SMS pakeičia tokios programėlės, kaip „WhatsApp“ ar „Messenger“.
– Ar gali būti, kad SMS žinutes ištiks „majakų“ likimas? Yra įvairiausių programėlių, per kurias tu gali bendrauti su draugais ar šeima.
– Aš nenurašyčiau SMS – nors jų, kaip žinote, kiekvienais metais po truputį mažėja, tačiau dažniausia, norint parašyti per programėlę, reikia turėti kontaktą. SMS gali parašyti į bet kurį numerį, todėl žmonės dar vis naudojasi – gana patogu telefone naudoti SMS.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Ką tie „majakai“ reiškė jums kaip paslaugų teikėjams?
– Iš tikrųjų „majako“ apkrova buvo labai panaši į SMS, nes reikia sujungti telefoną su telefonu, kad jie suskambėtų. Tinklui iš tikrųjų ta apkrova buvo – tai kainavo operatoriams. Tačiau kadangi buvo tokios sutartys – už „majaką“ nulis litų – tiesiog teko su tuo susitaikyti.
– Kaip sakote, atpigo mobilusis ryšys. Kas padarė didžiausią įtaką, kad dabar yra daugybė minučių arba net neribotos?
– Keli dalykai: technologijos, tinklai smarkiai išsiplėtė. „Bitė“ dabar turi virš 1,5 tūkstančio stočių, kai tais laikais buvo skaičiuojama šimtais. Pats tinklas tapo labai galingas. Kuo daugiau stočių – tuo senieji dalykai pinga. Be abejo, mobilūs duomenys – iš esmės dabar tinklą statai internetui, tam internetui reikia tikrai labai daug investicijų. Skambučiai jau sudaro ne tokią didelę dalį tinklo – čia viena dalis. Kita dalis – tai yra labai arši konkurencija.
Naujausi komentarai