Gruodžio 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.26 val., leidžiasi 15.54 val. Dienos ilgumas 7.28 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 12.05 val., teka 19.52 val.
Vardadieniai:
Gedmintė, Guntilda, Vaidginas, Zenonas
Datos:
Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo šventė
Gruodžio 8-oji Lietuvos istorijoje:
1827 — gimė poetas ir vertėjas Mykolas Šapalas. Mirė 1884.
1895 — gimė poetė, prozininkė Bronė Buivydaitė. Mirė 1984 m.
1911 — gimė poetas Balys Gaidžiūnas. Mirė 1966 m.
1941 — gimė rašytojas, prozininkas Romas Gudaitis.
1956 — gimė Lietuvos politikas, buvęs ministras pirmininkas, Seimo narys ir Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Andrius Kubilius.
1976 — gimė prozininkė, dramaturgė Laura Sintija Černiauskaitė.
1995 — Lietuvos Vyriausybė pateikė oficialią paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje.
2009 — per gaisrą savo bute Vilniuje žuvo 55 metų grafikė Daiva Lagauskaitė.
2009 — Lietuvos bankas į apyvartą išleido proginę 50 litų sidabro monetą, skirtą šalies gamtai. Monetoje pavaizduota lietuvinė naktižiedė — tai pirmasis augalas iš Lietuvos raudonosios knygos, kuris įamžintas Lietuvos banko leidžiamoje monetų, skirtų šalies gamtai, serijoje.
2010 — eidama 69-uosius metus, mirė rašytoja, pedagogė Birutė Teresė Lengvenienė.
2021 — Lietuvos nacionalines kultūros ir meno premijos skirtos tarpdisciplininio meno kūrėjui Dainiui Liškevičiui, choro dirigentui, kompozitoriui Vytautui Miškiniui, menotyrininkei Agnei Narušytei, aktoriui Vidui Petkevičiui, fotomenininkui Remigijui Treigiui ir etnomuzikologei Daivai Vyčinienei.
Gruodžio 8-oji pasaulio istorijoje:
1542 — gimė Mary Stewart (Merė Stiuart), po šešių dienų tapusi Škotijos karaliene.
1832 — gimė norvegų rašytojas Bjornstjerne Bjornson (Bjornsternas Bjornsonas) — 1903 metų Nobelio literatūros premijos laureatas.
1865 — gimė žymus pasaulyje suomių kompozitorius, pedagogas, koncertų smuikui ir fortepijonui autorius Jean Sibelius (Janas Sibelijus). Jis sukūrė septynias simfonijas bei muziką H.K.Anderseno pasakai „Bjaurusis ančiukas“. Mirė 1957 m.
1886 — gimė Meksikos tapytojas, grafikas, vienas žymiausių Meksikos sienų tapybos mokyklos kūrėjų Diego Rivera (Diegas Rivera). Mirė 1957 m.
1925 — išleista Adolfo Hitlerio knyga „Mein Kampf“.
1941 — Britanija ir JAV paskelbė karą Japonijai.
1956 — 47 žmonės žuvo ir daugiau nei 80 buvo sužeista Vengrijos milicijai ir sovietų daliniams malšinant demonstrantus angliakasių miestelyje Vengrijos šiaurėje.
1966 — 28 šalys, įskaitant JAV ir SSRS, pasirašė branduolinio ginklo uždraudimo kosmose sutartį.
1974 — rinkėjai Graikijoje balsavo prieš monarchijos atkūrimą šalyje.
1987 — JAV ir SSRS prezidentai Vašingtone pasirašė trumpo ir vidutinio nuotolio branduolinių raketų likvidavimo sutartį.
1991 — suiro SSRS. Rusija, Baltarusija ir Ukraina suformavo NVS.
1994 — per religinį maištą Alžyre buvo nužudyta 30 žmonių.
1998 — Izraelis pagrasino aneksuoti tebekontroliuojamas Vakarų Kranto dalis, jeigu palestiniečių prezidentas Yasser Arafat (Jasiras Arafatas) neatsisakys ketinimo skelbti nepriklausomą valstybę.
2010 — JAV bendrovė „SpaceX“ iš Kanaveralo kyšulio Floridoje paleido savo kosminę kapsulę „Dragon“.
2010 — keli tūkstančiai paryžiečių buvo priversti praleisti naktį kur nors laikinai prisiglaudę ir net savo automobiliuose dėl smarkaus snygio, užgriuvusio Prancūzijos sostinę ir beveik paralyžiavusio automobilių transporto eismą.
2022 — Kroatija priimta į Šengeno erdvę, bet Bulgarijos ir Rumunijos siekis prisijungti buvo blokuotas.
2023 — Olimpinių žaidynių vadovai leido Rusijos ir Baltarusijos sportininkams varžytis 2024 metų olimpiadoje Paryžiuje su neutralia vėliava, jei jie aktyviai neremia karo Ukrainoje.
2024 — islamistų vadovaujami sukilėliai Sirijoje paskelbė, kad užėmė Damaską, privertė prezidentą Basharą al Assadą pabėgti iš šalies ir nutraukė penkis dešimtmečius trukusį partijos „Baath“ valdymą.
Gruodžio 8-oji šou pasaulyje:
1943 — gimė amerikos poetas, legendinės gupės „The Doors“ siela Jim Morisson (Džimas Morisonas). Mirė 1971 m.
1953 — gimė Holivudo kino aktorė Kim Basinger (Kim Beisindžer).
1956 — gimė britų grupės „Duran Duran“ narys Warren Cuccurullo (Vorenas Kukurulas).
1957 — gimė britų grupės „Def Leppard“ gitaristas Phil Collen (Filas Kolenas).
1966 — gimė airių kilmės dainininkė Sinéad O'Connor (Šined OKonor).
1967 — grupė „Beatles“ Didžiojoje Britanijoje išleido albumą „Magical Mystery Tour“.
1980 — Niujorke nušautas grupės „Beatles“ narys John Lennon (Džonas Lenonas).
1982 — gimė hiphopo superžvaigždė Nicki Minaj (Niki Minadž).
2004 — ritmenbliuzo dainininkas Usher (Ašeris), išleidęs geriausiai perkamą metų albumą ir keturis pirmoje vietoje karaliavusius singlus, Los Andžele per „Billboard“ muzikinius apdovanojimus laimėjo 11 prizų.
2009 — kino ir stiliaus dievaitės Audrey Hepburn (Odri Hebern) suknelių ir kitų daiktų kolekcija aukcione Londone buvo parduota už daugiau kaip 260 tūkst. svarų.
2010 — John Lennon (Džono Lenono) našlė Yoko Ono (Joko Ono) paminėjo 30-ąsias savo vyro, legendinės grupės „The Beatles“ nario, nužudymo metines koncertu Tokijuje.
2011 — per savo 45-tą gimtadienį ketvirtą kartą ištekėjo Airijos dainininkė Sinéad O'Connor.
