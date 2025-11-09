Iki kitų metų rudens planuoja atnaujinti ir sutvarkyti daugiau nei 20 kilometrų takų

Skelbiama, jog darnaus judumo infrastruktūros atnaujinimo darbai jau pradėti Akademijoje, Kauno rajone. Čia tvarkomas 1,22 kilometro ilgio intensyvaus eismo pėsčiųjų ir dviračių takas.
„Vykdant darbus, senoji tako dangos konstrukcija bus išardoma ir įrengiama 2,5 metrų pločio nauja konstrukcija su asfalto danga, sutvarkomos esamos pralaidos, nuovažos. Darbus planuojama atlikti iki šių metų pabaigos“, – rašoma pranešime.
Šį mėnesį taip pat planuojama pradėti 5,4 kilometro ilgio pėsčiųjų ir dviračių tako Radviliškyje tvarkymą. Atnaujintas pėsčiųjų ir dviračių takas bus 2,5 metrų pločio, su iš abiejų pusių įrengtais kelkraščiais, o eismo saugumą užtikrins įrengta nauja apsauginė tvorelė. Pagal projektą taip pat numatoma atnaujinti keturis autobusų sustojimus, taką kertančių nuovažų ir sankryžų asfalto dangą, įrengti asfalto dangą nuovažose su žvyro ar grunto danga.
Kaip praneša „Via Lietuva“, beveik 2 kilometrų ilgio pėsčiųjų ir dviračių tako atnaujinimo darbai taip pat pradėti Nemėžyje, Vilniaus rajone, o lapkritį bus pradėtas tvarkyti ir 2,2 kilometro ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas Vilkyčiuose, Šilutės rajone. Čia be kitų suplanuotų darbų taip pat ketinama įrengti saugų pėsčiųjų praėjimą tarp autobusų stotelių Vilkyškių gyvenvietėje.
Tuo metu kitų metų pavasarį planuojama pradėti tvarkyti Panevėžio rajono savivaldybėje esantį taką, jungiantį Panevėžį, Velžį ir Liūdynę.
Pažymima, jog visi remontuojami takai bus pritaikyti žmonėms su negalia.
Kaip skelbia „Via Lietuva“, galimybė sutvarkyti daugiau šios darniam judumui svarbios infrastruktūros atsidaro perskirsčius Europos Sąjungos (ES) fondo lėšas. Gavus papildomą finansavimą, iki kitų metų rudens bus įrengta apie 30 kilometrų naujų pėsčiųjų ir dviračių takų ir suremontuota apie 21 kilometras jau esančių prastos būklės takų.
Naujausi komentarai