Kelionių organizatoriai pastebi naują tendenciją

Plačiau šia tema pakomentavo „Coral Travel“ rinkodaros vadovė Baltijos šalims Olga Belova.
– Ar lietinga vasara padidino gyventojų norą atostogauti užsienyje?
– Tikrai taip. Būsiu ta nepopuliari ir pasakysiu, kad vasara buvo nuostabi dėl to, kad lėktuvai buvo pilni ir keliautojų poreikis buvo gerokai didesnis, negu buvo galima pasiūlyti. Aišku, pagrindinės kelionių kryptys buvo ten, kur buvo saulė. Dauguma lietuvių įprastai tikėjosi karštos vasaros, kaip turėjome prieš tai ir paskutinę minutę susigriebė, kad vasaros nėra.
– Kokios kainos buvo?
– Negaliu pasakyti, kad mūsų kainos išaugo, bet dažniausiai paskutinės minutės kainos yra žemesnės dėl to, kad paskutinė minutė – tai yra 14 dienų iki išvykimo ir tuomet kelionių organizatorius tiesiog yra suinteresuotas užpildyti savo lėktuvus. Kitaip jis turės iš savo kišenės susimokėti už tas vietas.
Tai noras parduoti bet kuriuo atveju buvo. Kainos nebuvo užkeltos, bet iš kitos pusės ta vasara buvo labai gera ir viešbučiams. Už viešbučius organizatorius taip pat turi susimokėti, todėl viešbučiai kainą šiek tiek kilstelėjo, bet lyginant su kainomis sezono pradžioje, kuomet žmonės pirko iš anksto, jos buvo palyginamos.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Ar buvo iš ko rinktis?
– Lietuviai labai apdairūs ir jie labai mėgsta pirkti, rezervuotis iš anksto, nes su paskutinės minutės kelionėmis kaip su loterija: gali laimėti labai gerą viešbutį už puikią kainą arba gali atostogauti „Palanga močiučių stiliumi“ kažkur ant aukšto. Griausi viešbučiai, geriausi kambariai su vaizdu į jūrą arba į mišką, kuo arčiau jūros ir geriausios kelionių datos yra išperkamos iš anksto.
Reikia suprasti, kad lietuviai konkuruoja ne tik tarpusavyje, bet ir su prancūzais, vokiečiais, lenkais, skandinavais, kurie labai mėgsta keliauti ir taip pat planuoja keliones iš anksto. Tuomet gaunasi, kad pasirinkimas nelabai didelis.
– Ar logiška būtų dabar organizuotis keliones kitai vasarai?
– Labai skatinčiau. Galiu pasakyti, kad iki gruodžio mėnesio dažniausiai kelionių operatorius siūlo patraukliausias kainas, o nuo sausio mėnesio jos tik pradeda didėti. Tai galima nusipirkti kelionę ten, kur nori, su tokiu vaizdu, kokio nori ir tada, kada nori, pavyzdžiui, 20 proc. pigiau.
– Kokios populiariausios šalys?
– Su kelionių paketais iš Baltijos šalių kasmet skrenda apie 800 tūkst. keliautojų. Pusė jų skrenda į Turkiją, ketvirtadalis – į Egiptą, o paskui rikiuojasi Graikija, Juodkalnija, Ispanija ir visos kitos šalys. Turkija yra kol kas vienvaldė.
– Ar lietuviams ne per karšta pietuose?
– Šiuo metu Turkijoje yra apie 50 laipsnių šilumos, kas labai neįprasta jiems, nes rugpjūtį įprastai būna apie 35. Temperatūra Graikijoje buvo 38. Neseniai grįžau iš Oslo, kuriame 26 laipsniai šilumos – saulė šviečia, žmonės deginasi ir maudosi.
– Lietuvių tai nestabdo?
– Galime palyginti labai paprastai: kai tu guli prie baseino su „viskas įskaičiuota“ ir tau atneša kokteilį, tai 50 laipsniai šilumos puikiai tinka, palyginti su lietingais 16 laipsnių šilumos Vilniuje.
– Ar tikėtina, kad vasaros kelionių į užsienį paklausa tik augs?
– Manau, kad artimiausius trejus metus keliautojų skaičius išliks toks, koks yra. Galbūt iki COVID laikotarpio kelionių kiekis buvo didesnis, bet dabar žmonės pradėjo investuoti daugiau į kokybišką poilsį. Reiškia, jie ima brangesnį viešbutį arba apsistoja ilgiau. Jeigu, tarkim, prieš tai būdavo 7 dienos, tai dabar populiariausia kelionių trukmė yra 10–12 dienų. Tačiau sumažėja kelionių dažnumas, todėl keliautojų skaičius išlieka toks pat, bet už keliones jie moka brangiau, nes nori geresnio poilsio.
– Ar nepasiilgina atostogos?
– Pagal galimybes. Pavyzdžiui, į tą pačią Turkiją skrydžiai vykdomi kiekvieną dieną. Tai žmogus gali pasirinkti ir 2 dienų atostogas, pavyzdžiui, savaitgalį, jeigu yra laisvų vietų ir jis turi kur apsistoti. Bet dauguma renkasi 10–12 dienų atostogas.
