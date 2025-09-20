Lietuvoje rengiamasi atnaujinti Gyventojų perspėjimo sistemą

Kaip šią savaitę pranešė VRM, daugiakanalė perspėjimo platforma sujungs įvairias gyventojų perspėjimui naudojamas priemones – perspėjimo sirenas, gyventojų perspėjimo pranešimus, informacinius pranešimus skelbiamus per radiją ir televiziją, internetą bei socialinius tinklus, mobiliąsias programėles.
Ministerija planuoja, kad GPIS modernizavimo darbai bus baigti 2027 metų pabaigoje.
Investicijos bus skirtos technologijų atnaujinimui, perspėjimo sistemos patikimumo didinimui bei centralizuoto valdymo užtikrinimui.
Pasak VRM, daugiakanalės perspėjimo platformos sukūrimas yra numatytas ir Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programoje, kurią praėjusiais metais patvirtino Seimas.
Ministerijos teigimu, esama GPIS būklė ir parengtis neatitinka saugumo aplinkos keliamų iššūkių, todėl gyventojų perspėjimo sistemos tobulinimo klausimas – vienas iš prioritetinių šios Vyriausybės darbų.
