Kai kuriuose Lietuvos šiauriniuose rajonuose – Mažeikiuose, Akmenėje, Joniškyje, Biržuose – stipriai lyja, griaudi perkūnija, krenta kruša, praneša „Meteo.lt“ savo feisbuko paskyroje.

Lietuvos šiauriniuose rajonuose – kruša / Feisbuko paskyros „Meteo.lt“ stop kadras

Pasak „Meteo.lt“ , ateinančiomis dienomis vyraus sausesni orai nei buvo ankstesnėmis šios vasaros savaitėmis. Išimtis – tik sekmadienį. 

Šeštadienio naktį lietaus tikimybė maža. Vietomis rūkas.  Vėjas nepastovios krypties, silpnas. Žemiausia temperatūra 8–13, pajūryje 14–17 laipsnių.

Šeštadienio dieną lietaus tikimybė nedidelė.  Vėjas vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27 laipsniai.

Sekmadienio naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija.  Vėjas silpnas. Temperatūra 10–15, pajūryje iki 17 laipsnių.

Sekmadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, kai kur lis smarkiai.  Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s. Temperatūra 20–25 laipsniai.

