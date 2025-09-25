LRT etikos kontrolierė siūlo sukurti vidinį žurnalistų interesų registrą

Ši sumanymą ji pateikė Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) tarybai rugsėjo 23 dieną pristatydama savo veiklos ataskaitą.
„Viena iš tarybai pristatytų priemonių, skirta padėti geriau užtikrinti žurnalistų nešališkumą, apie kurį šiuo metu diskutuojama, – LRT vidinis žurnalistų interesų deklaravimo registras. Toks deklaravimas, kasmet atnaujinant registrą, didintų žurnalistų savikontrolę ir redakcijų skaidrumą“, – pranešime sakė LRT etikos kontrolierė Aistė Žilinskienė.
LRT etikos kontrolierė užtikrina etikos normų ir etinės atsakomybės, susijusios su ar kylančios dėl LRT žurnalistų profesinės veiklos, taikymą ir pagal savo kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus dėl žurnalistikos etikos taisyklių pažeidimo.
