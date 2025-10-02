Nuo kitų metų išvengti prievolės tarnauti bus sunkiau: kokie pokyčiai laukia?

Kas keičiasi Karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatyme, komentavo advokatų profesinės bendrijos „AVOCAD“ vyresnioji teisininkė Sandra Mickienė.
– Pradėkime nuo amžiaus. Kokia dabar yra riba ir kaip ji keičiasi nuo naujos tvarkos priėmimo?
– Pagal dabartinę, vis dar galiojančią redakciją, šauktiniai yra šaukiami iki 23 metų. Po pakeitimo, nuo 2026-ųjų sausio 1-osios, šauktiniai bus kviečiami iki 21 metų.
– Bus kviečiami dvejais metais jaunesni žmonės?
– Taip.
– Kas galės tarnybą atidėti, kam yra taikomos išimtys?
– Tarnybos atidėjimo pagrindai iš esmės labai nėra pasikeitę, bus tie patys asmenys, tai yra ir teisėjai, ir Seimo, ir Parlamento nariai. Taip pat yra sudarytos galimybės asmenims, auginantiems vaikus iki trijų metų ir pnš. Yra atskiras atidėjimo pagrindas, kai asmeniui tarnybos atlikimas tuo atitinkamu metu sukeltų neproporcingai didelę žalą, bet jos būtų galima išvengti, atliekant tarnybą kitu metu. Iš esmės, tie pagrindai nėra labai stipriai pasikeitę. Didžiausias pokytis, turbūt, yra kalbant apie mano minėtą paskutinį pagrindą.
Dabar yra numatyta, kad šiuo pagrindu nebus atidedama tarnyba, jeigu asmeniui kiltų žala, atliekant devynių mėnesių trukmės tarnybą. Tačiau žalos būtų galima išvengti, atliekant tarnybą pagal jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programą ar kitas programas, šiek tiek atsirado papildymas.
– Ar čia keičiasi trukmės? Ar čia tas variantas, kai tą devynių mėnesių laikotarpį galima skirstyti?
– Trys mėnesiai bus numatyti, kaip atskiras pagrindas tam tikrai kategorijai žmonių, kurie turi įgiję tam tikras kariuomenei trūkstamas profesijas.
– Kas tai galėtų būti?
– Kol kas sąrašas nėra paskelbtas. Čia bus nustatyta konkreti tvarka, bet tai galėtų būti aviacijos specialistai, informacinių technologijų, kompiuterinių sistemų specialistai ir statybų inžinieriai. Būtent šios galimos profesijos, bet dar pamatysime ateityje.
– Labai natūraliai kyla klausimas, kam visa tai yra daroma. Ar tai yra išvada, kad prieš tai buvusi sistema ir tvarka galbūt nesuveikė taip, kaip norėjome?
– Esminis reformos pokytis buvo padarytas todėl, kad buvo siekiama pakviesti jaunuolius, ką tik baigusius mokyklą. Čia yra esminė reformos priežastis, nes labai dažnai tų sunkumų atsirasdavo vyresnio amžiaus žmonėms, kurie jau galbūt sukūrę savo šeimas, verslus, įsidarbinę. Dabar, siekiant to išvengti, amžiaus riba yra sumažinama.
– Kaip su tais, kurie visomis išgalėmis vengia tarnybos? Buvo kalbama netgi apie vairuotojo pažymėjimo neišdavimą. Ar tiesa, kad jie galės lengviau sulaukti baudžiamosios atsakomybės už tarnybos vengimą?
– Yra tokia tikimybė, nes amžiaus riba dabar šiek tiek padidėja tokiems asmenims, kurie vengia tarnybos. Jeigu jie vengia tarnybos, yra paskiriami, bet vengia ją atlikti, jų amžiaus riba padidėja iki 30 metų. Be to, jie patenka į pirmąją šauktinių grupę, nes dabar šiek tiek keisis šaukimo tvarka, atsiras tam tikros grupės – pirmoji, antroji ir trečioji. Būtent tie asmenys pateks į pirmąją kategoriją.
– Prioritetinę?
– Taip, prioritetinę, vadinasi, jie galės būti pašaukti, sakykime, dažniau atlikti tarnybą.
– Čia, turbūt, pati rimčiausia paskata, kodėl turėtumėm nevengti karo prievolės tarnybos. Jeigu amžiaus riba nusikelia nuo 21 iki 30, tai beveik 10 metų būsi stebimas.
– Taip, nes, matyt, anksčiau būdavo paprasčiau susimokėti administracinę baudą, pralaukti trumpą laikotarpį, dabar tos galimybės nebebus.
– Kokios atsiranda papildomos paskatos? Kaip suprantu, netgi vairavimo kursų kompensacija.
– Taip, jaunuoliams tokia papildoma paskata, kad jeigu jie baigę tarnybą, įgiję karinį parengtumą, išlaikys B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, jie gali teikti dokumentus ir tokiu būdu gauti iki dešimties bazinės socialinės išmokos dydžio kompensaciją. Dar netgi yra papildomai pateikti projektai Seime, svarstoma, kur bus įtraukti A ir C kategorijos vairuotojų pažymėjimai. Tai yra papildoma paskata ne tik jaunuoliams, bet ir kariuomenei naudingas dalykas, nes jeigu taip nutiktų, kad būtų paskelbta mobilizacija, atitinkamai reikalinga ir kariuomenei, kad asmenys galėtų vairuoti sunkiasvores transporto priemones.
– Kas keičiasi darbdaviams?
– Anksčiau nebuvo numatyta galimybė, jeigu, tarkime, saugoma darbuotojo darbo vieta, o jis negrįžta į savo darbo vietą, tada darbdavys negaudavo jokios išmokos. Ši problema yra dalinai išsprendžiama, dabar bus galima gauti iki vieno mėnesio subsidiją. Be to, šiek tiek keičiasi ir subsidijos apskaičiavimo tvarka. Anksčiau buvo numatyta, kad šešiems mėnesiams mokama subsidija. Dabar viskas priklausys nuo trukmės. Numatytas tam tikras koeficientas: atlikta trukmė dauginama iš 0,67, tada žinome, kiek mėnesių bus mokama ši subsidija.
– Ar ši tvarka yra aiškesnė?
– Sunku dar šiek tiek įvertinti, nes trūksta poįstatyminių aktų, kur būtų aiškiau išdėstyta visa šaukimo tvarka. Kai susipažinsime, tada galėsime komentuoti detaliau. Aišku, sveikintinas yra šis dalykas, kad siekiama jaunuolius pakviesti atlikti tarnybą, jog yra sudaromos sąlygos anksčiau, tai atlikti ir vėliau planuoti savo profesinę ateitį.
