Plinta netikėtas kunigo pamokslas: vieną dieną mane taip „užkniso“

Teigiama, kad šiuos žodžius per pamokslą pasakė kunigas Vaidas Vaišvilas.
„Vis kviečia mane kavos ir sakau, kad nenoriu aš eiti tos kavos, neturiu laiko... Bet vieną dieną mane taip užkniso, tai aš ir atrašiau: „Negi iki šiol dar nesupranti, kodėl aš neinu gert nei kavos, nei valgyti. Nes mūsų pasauliai yra skirtingi, man neįdomu atsisėdus prie stalo klausyti apie kitus. Nei ką ten kiti apie mane kalba, nei ką tu ten apie kitus kalbi. Tai ne mano pasaulis. Tegul jie ten kalba, užsikalba sau kiek nori, man neįdomu. Kai tu nustosi domėtis kitų gyvenimais ir apie juos kalbėti, tai tada tikrai nueisiu ir kavos išgerti, ir vyno, ir pavalgyti. Bet kol aš girdėsiu apie kitus, aš niekada neisiu gerti su tavimi kavos“, – teigė kunigas.
„Taip aš turėjau parašyt, nes man va čia jau stovėjo“, – per kaklą prasibraukė kunigas.
Kai kurie internautai neslėpė susižavėjimo.
„Šaunuolis“, – po įrašu rašė vienas tautietis.
„Čia tokie kunigėliai Lietuvoje šiais laikais? Galėčiau pradėt tikėti Dievu“, – antrino Žydrūnė.
„Kaip teisingai pasakyta“, „Super“, „Pagaliau garsiai pasakyta“, „Atvirumas superinis“, – liejosi komentarai.
„Iš kur tiek kantrybės ir tolerancijos... Kitas būtų iškart pasiuntęs į dausas su visa kava“, – teigė Jolita.
„Kviečiasi kavos, kad apie kitus pletkintų. Suprantu, kam to negatyvo. Pozityvaus jums pasaulio“, – linkėjo Lina.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistai visą šį pamokslą rado Druskininkų parapijos „YouTube“ paskyroje. Tiesa, jis čia paviešintas prieš kelis metus. „YouTube“ paskyroje šis pamokslas peržiūrėtas daugiau nei 2 tūkst. kartų.
Epizodą apie kavą galite pamatyti nuo 24 minutės.
