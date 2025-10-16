 Prezidento komandą palieka patarėjas švietimo, mokslo ir kultūros klausimais Mindaugas Bundza

Prezidento komandą palieka patarėjas švietimo, mokslo ir kultūros klausimais Mindaugas Bundza

2025-10-16 20:14
BNS inf.

 Iš prezidento Gitano Nausėdos komandos traukiasi jo patarėjas švietimo, mokslo ir kultūros klausimais Mindaugas Bundza.

Mindaugas Bundza (kairėje)
Mindaugas Bundza (kairėje) / R. Riabovo / BNS nuotr.

Apie tai jis ketvirtadienio vakarą paskelbė savo „Facebook“ paskyroje.

„Šiandien – paskutinė mano darbo diena prezidento komandoje. Ketveri metai nuolatinių pamokų, už kurias esu ir būsiu nuoširdžiai dėkingas tiek prezidentui, tiek Švietimo, mokslo ir kultūros, kitų grupių ir visos kanceliarijos kolegoms“, – rašo M. Bundza.

„Pasakodamas apie darbą Prezidentūroje visuomet sakiau, kad savo forma tai iš esmės toks pat darbas, kaip ir visur – tam tikri kalneliai. Tik tiek, kad čia tų kalnelių aukštumos, o ir žemumos gali būti itin ekstremalios. Pastarosios savaitės nebuvo iš lengvųjų“, – tikina jis.

M. Bundza prieš 2021-aisiais pradėtą darbą Daukanto rūmuose, buvo Kultūros tarybos administracijos direktoriumi, vienu metu jai laikinai vadovavo.

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Bundza
palieka prezidento komandą
Prezidentūra

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų