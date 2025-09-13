Rugsėjo 13-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.45 val., leidžiasi 19.44 val. Dienos ilgumas 12.59 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 15.21 val., teka 21.23.
Vardadieniai:
Barmantas, Barvydė, Eulogijus, Eugenas, Eugenija, Humbertas, Mangėlas
Datos:
Statybininkų diena
Rugsėjo 13-oji Lietuvos istorijoje:
1506 — Lietuvos Taryba vieningai nutarė Žygimantą paskelbti Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu.
1562 — LDK bajorai surašė aktą, reikalaujantį unijos su Lenkija.
1655 — Rusijos caras Vilniuje pasiskelbė Lietuvos, Baltarusijos, Volynės ir Podolės Didžiuoju Kunigaikščiu.
1896 — gimė Stasys Raštikis, Lietuvos kariuomenės vadas (1935-1940), karo ir visuomenės veikėjas, publicistas. Mirė 1985 metais Los Andžele (JAV).
1939 – gimė Vladas Terleckas, Lietuvos ekonomistas, politinis bei visuomenės veikėjas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras. Mirė 2024 m.
1955 – gimė Česlavas Okinčicas, teisininkas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras.
1991 — įsteigta valstybinė aviakompanija „Lietuva“ ir buvo patvirtinti aviakompanijos įstatai.
1993 — Vilniaus Technikos universitete fakulteto teisėmis atidarytas Aviacijos institutas.
2021 — siekiant suvaldyti COVID-19 pandemiją, įsigaliojo reikalavimas daugelyje prekybos, paslaugų, pramogų ir viešojo maitinimo vietose lankytis tik su galimybių pasu, išduodamu pasiskiepijusiems ar infekcija persirgusiems žmonėms.
2023 – mirė teisininkas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras Liudvikas Narcizas Rasimas. Gimė 1938 m.
2024 – Lietuvos ir Vokietijos pareigūnai Berlyne sutarė dėl vokiečių karių, civilių ir jų šeimų teisių šalyje. Tarpvalstybinę sutartį pasirašė gynybos ministrai Laurynas Kasčiūnas ir Borisas Pistorius (Borisas Pistorijus) bei užsienio reikalų viceministrai Jonas Survila ir Tobias Lindneris (Tobijas Lindneris).
2024 – mirė teisininkė, buvusi teisingumo ministrė Milda Vainiutė. Gimė 1962 m.
Rugsėjo 13-oji pasaulio istorijoje:
1598 — Filipas III buvo karūnuotas Ispanijos ir Portugalijos karaliumi.
1788 — Danija užėmė Švediją.
1906 — įvyko pirmasis lėktuvo skrydis Europoje. Brazilas Alberto Santos-Dumont (Alberto Santos-Diumontas) pakilo iš Bagatelle lauko Paryžiuje.
1916 — gimė žymus britų rašytojas vaikams Roald Dahl (Roaldas Dalis), parašęs knygą „Čarlis ir šokolado fabrikas“.
1922 — Libijoje užregistruotas absoliutus temperatūros rekordas pavėsyje – 58 laipsniai karščio pagal Celsijų.
1942 — II-ojo Pasaulinio karo metu vokiečių armija pradėjo Staliningrado puolimą.
1955 — pirmą kartą po II pasaulinio karo Vakarų Vokietija ir SSRS užmezgė diplomatinius santykius.
1971 — Niujorko kalėjime kilusių riaušių metu žuvo 31 kalinys bei 11 kalėjimo apsaugos darbuotojų.
1971 — gimė geriausiais visų laikų Kroatijos tenisininkas Goran Ivaniševič (Goranas Ivaniševičius).
1977 — sulaukęs 95 metų mirė amerikiečių dirigentas Leopold Stokowski (Leopoldas Stokovskis), Niujorko Filharmonijos direktorius (1946-50) ir Amerikos simfoninio orkestro įkūrėjas (1962).
1991 — SSRS ir JAV sutarė sumažinti ginkluotės tiekimą Afganistane kovojančioms pusėms.
1997 — Kalkutoje (Indija) palaidota motina Terezė.
1998 — Kinija šeštus metus iš eilės vetavo Taivanio mėginimą tapti JT nariu.
2022 — Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino šimtus gyvenviečių Charkivo srityje, kontroliuotų Rusijos karių.
2023 – mirė pirmasis Moldovos prezidentas Mircea Sneguras (Mirča Sneguras), šias pareigas ėjęs nuo 1990–1997 m. Gimė 1940 m.
Rugsėjo 13-oji šou pasaulyje:
1944 — gimė Peter Cetera (Pyteris Ketera), grupės „Chicago“ narys.
1961 — gimė Dave Mustaine (Deivas Musteinas) iš grupės „Megadeth“.
1965 – britų grupė „The Beatles“ išleido singlą „Yesterday“.
1974 — Stevie Wonder (Styvis Vonderis) pradėjo savo pirmąsias gastroles po autoavarijos.
1979 — žymiausioji švedų grupė „Abba“ pradėjo savo pirmąjį turą po Šiaurės Ameriką.
1985 — San Diege, Kalifornijoje Stingas pradėjo savo pirmąjį solo turą.
1996 — mirė garsus amerikiečių reperis Tupacas Shakuras (Tupakas Šakuras). Jam buvo 25-eri.
2005 — praėjus keturioms dienoms nuo 91-ojo gimtadienio, mirė Holivudo režisierius Robert Wise (Robertas Vaizas), per šešis dešimtmečius trukusią karjerą sukūręs tokius miuziklus kaip „Vestsaido istorijos“ („West Side Story“) ir „Muzikos garsai“ („The Sound of Music“).
