Rugsėjo 6-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.32 val., leidžiasi 20.02 val. Dienos ilgumas 13.30 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 4.16 val., teka 19.43 val.
Vardadieniai:
Beata, Faustas, Tautenė, Vaištautas
Datos:
Lietuvos statistikos diena
Pasaulinė barzdų diena
Baltijos jūros diena
Rugsėjo 6-oji Lietuvos istorijoje:
1888 — gimė įžymiausias XIX ir XX amžių sandūros lietuvių architektas Vladimiras Dubeneckis (mirė 1932 m.).
1917 — Vilniuje išleistas pirmasis tautininkų laikraščio „Lietuvos aidas“ numeris. Jo redaktoriumi buvo Antanas Smetona.
1920 — gimė poetas Paulius Širvys. Mirė 1979 m.
1986 — Kaune gimė krepšininkas Mantas Kalnietis.
1991 — Sovietų Sąjunga pripažino Lietuvos nepriklausomybę.
2007 — eidama 75-uosius metus, mirė tapytoja Marija Teresė Rožanskaitė.
2014 — būdamas 86-ių metų Vilniuje mirė profesorius, gamtininkas Ričardas Kazlauskas, laidos „Langas į gamtą“ autorius ir vedėjas.
2024 – būdamas 84-erių Vilniuje mirė ekonomistas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras Vladas Terleckas.
Rugsėjo 6-oji pasaulio istorijoje:
1666 — užgesintas didysis Londono gaisras.
1766 — gimė anglų fizikas ir chemikas Johnas Daltonas (Džonas Daltonas), pirmasis aprašęs įgimtą regėjimo ydą, pavadintą daltonizmu (spalvų neskyrimas). Mirė 1844 m.
1856 — gimė austrų rašytojas Felixas Saltenas (Feliksas Zaltenas), apysakų apie stirniuką „Bembis ir Bembio vaikai“ autorius.
1901 — Niujorke buvo šauta į 25-ąjį Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą (1897—1901 m.), respublikoną Williamą McKinley (Viljamą Makinlį), kuris po aštuonių dienų numirė.
1966 — Keiptaune parlamento sesijos metu nužudytas PAR premjeras Hendrickas Verwoerdas (Hendrikas Vervordas).
1969 — gimė amerikiečių fantastas, vaikų knygų kūrėjas Tony DiTerlizzi (Tonis diTerlizis). Išgarsėjo kartu su Holly Black (Holio Bleko) sukurta knygų serija ,,Spaidervikų kronikos“.
1975 — mažiausiai 2300 žmonių žuvo žemės drebėjimo Turkijoje metu.
1975 — teniso žvaigždė čekė Martina Navratilova (Martina Navratilova) Niujorke JAV teniso turnyro metu pasiprašė politinio prieglobsčio.
1991 — antram didžiausiam Rusijos miestui Leningradui buvo grąžintas Sankt Peterburgo vardas.
1991 — SSRS pripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybę.
1994 — Airijos premjeras Albertas Reynoldsas (Albertas Reinoldsas) ir partijos „Sinn Fein“ lyderis Gerry Adamsas (Džeris Adamsas) įsipareigojo taikiomis priemonėmis sureguliuoti konfliktą Šiaurės Airijoje.
1997 — princesės Dianos laidotuves Londone stebėjo daugiau kaip 2 milijonai žmonių.
2002 — Smitsono vardo Amerikos meno muziejuje atidaryta paroda „Džordžas Katlinas ir jo Indėnų Galerija“, kurią sudarė 400 eksponatų.
2006 — Japonijos princesė Kiko pagimdė berniuką — pirmą šios šalies senovinės karališkosios šeimos vyriškos lyties palikuonį per daugiau kaip keturis dešimtmečius.
2007 — eidamas 72-uosius metus mirė garsus operos solistas, vadinamas geriausiu savo kartos tenoru, Luciano Pavarotti (Lučianas Pavarotis).
2011 — eidamas 95-uosius metus mirė paskutinis Austrijos-Vengrijos imperatoriaus Karlo I (1916-1918) sūnus Felix von Habsburg-Lothringen (Feliksas iš Habsburgų Lotaringų).
Rugsėjo 6-oji šou pasaulyje:
1944 — gimė legendinis grupės „Pink Floyd“ muzikantas Rogeris Watersas (Rodžeris Votersas).
1960 — gimė Perry Bamonte (Peris Bamontas) iš grupės „The Cure“.
1961 — Niujorko kavinėje „Gaslight“ debiutavo Bobas Dylanas (Bobas Dylanas).
1974 — gimė Nina Persson (Nina Person) iš grupės „The Cardigans“.
1968 — Ericas Claptonas (Erikas Klaptonas) atliko gitaros solo partiją grupės „Beatles“ dainoje „While My Guitar Gently Weeps."
1982 — Paul McCartney (Polas Makartnis) išleido „Tug Of War."
1998 — sulaukęs 88 metų amžiaus Tokijuje mirė japonų kino režisierius, filmo „Septyni samurajai“ autorius Akira Kurosawa (Akira Kurosava).
2011 — būdamas 89 metų amžiaus Varšuvoje mirė įžymus lenkų kino režisierius ir prodiusieris Januszas Morgensternas (Janušas Morgensternas).
2012 — daugiausiai MTV videomuzikos apdovanojimų gavo britų grupė „One Direction“.
2013 — italų režisieriaus Gianfranco Rosi (Džanfranko Rozio) dokumentinė juosta „Šventasis GRA“ (Sacro GRA), netikėtai laimėjo seniausio pasaulyje Venecijos kino festivalio geriausio filmo apdovanojimą „Aukso liūtą“.
2021 — būdamas 88-erių mirė garsus prancūzų aktorius Jeanas Paulis Belmondo (Žanas Polis Belmondo).
Naujausi komentarai