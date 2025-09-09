Rugsėjo 9-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.38 val., leidžiasi 19.55 val. Dienos ilgumas 13.17 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 8.55 val., teka 20.13 val.
Vardadieniai:
Argintas, Ramutė, Serapina, Sergijus, Sonata
Datos:
Tarptautinė grožio diena
Testuotojų diena
Rugsėjo 9-oji Lietuvos istorijoje:
1522 — išspausdintas pirmasis Vilniuje spaudinys „Mažoji kelionių knygelė“.
1655 — caras Aleksiejus Michailovičius pasiskelbė didžiuoju Lietuvos, Baltarusijos, Volynės ir Podolės kunigaikščiu.
1891 — gimė tapytojas Vladas Eidukevičius. Mirė 1941 m.
1906 — gimė poetas Juozas Gražulis. Mirė 1985 m.
1911 — gimė aktorius ir režisierius Aleksandras Kernagis. Mirė 1980 m.
1932 — gimė rašytojas Vytautas Bubnys. Mirė 2021 m.
2010 — Vilniaus Karveliškių kapinėse atidengta Gitenio Umbraso skulptūra „Angelas“.
2011 — būdamas 102 metų amžiaus Jungtinėse Valstijose mirė žinomas lietuvių tautosakos tyrinėtojas Jonas Balys.
2013 — Vilniuje mirė garsus Lietuvos kino menininkas, buvęs Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys 83 metų Arūnas Žebriūnas.
2022 — Kaune negyva rasta su kūdikiu dingusi moteris, po keleto dienų Nemune aptiktas ir negyvas jos vaikas.
Rugsėjo 9-oji pasaulio istorijoje:
1585 — gimė Armand-Jean Du Plessis (Armanas-Žanas Du Plesi) – kardinolas Rišeljė, kuris faktiškai valdė Prancūziją karaliaus Liudviko XIII valdymo metais.
1737 — gimė italų mokslininkas Luigi Galvani (Luidžis Galvanis) – žmogaus biolauko teorijos pradininkas.
1776 — Amerikos Kongresas pritarė naujam šalies – Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) – pavadinimui.
1828 — gimė rusų literatūros klasikas Levas Tolstojus. Mirė 1910 m.
1850 — Kalifornija tapo 31-ąja JAV valstija.
1898 — mirė prancūzų poetas simbolistas Stephane Mallarme (Stefanas Malarmė). Gimė 1842 m.
1900 — gimė anglų rašytojas James Hilton (Džeimsas Hiltonas).
1901 — mirė prancūzų dailininkas ir litografas Henri de Toulouse-Lautrec (Anri de Tulūzas-Lotrekas).
1919 — uždraudus įkurti policijos profesines sąjungas, Bostone prasidėjo policininkų streikas.
1944 — praėjus dienai po sovietų armijos įžengimo į Bulgariją, valdžią užgrobė komunistai.
1976 — mirė marksistas revoliucionierius, Kinijos komunistų partijos lyderis Mao Zedong (Mao Dzedunas).
1990 — JAV ir SSRS vadovai – George Bush (Džordžas Bušas) ir Michailas Gorbačiovas – aukščiausio lygio susitikime Helsinkyje sutarė dėl priemonių kovoje prieš Irako agresiją Kuveite.
1998 — JAV Federalinis teismas patvirtino kaltinimą ir nuosprendį kalėti iki gyvos galvos Timothy McVeighui (Timočiui Makvėjui) už 1995 metais įvykdytą JAV federalinio pastato sprogdinimą, per kurį žuvo 168 žmonės.
2003 — sulaukęs 95-erių metų amžiaus Stanforde, Kalifornijos valstijoje, mirė vengrų-amerikiečių fizikas teoretikas, vadinamas „vandenilinės bombos tėvu“, Edward Teller (Edvardas Teleris). Gimė 1908 m.
2010 — eidamas 75 metus mirė garsiausias Danijos šachmatininkas Bent Larsen (Bentas Larsenas).
2013 — Amsterdamo Vincent Van Gogh (Vincento Van Gogo) muziejus pranešė suradęs dar vieną šio dailininko darbą – „Saulėlydis Monmažūre“, kuris ilgus metus pragulėjo vienoje palėpėje Norvegijoje. Ši dailininko užbaigta drobė yra pirma rastoji po 1928 metų.
2015 — Karalienė Elizabeth II (Elzbieta II) tapo ilgiausiai valdančia monarche, pagerindama savo proprosenelės, karalienės Viktorijos, rekordą.
2022 — Šiaurės Korėja priėmė įstatymą, leidžiantį jai atlikti prevencinį branduolinį smūgį ir skelbiantį jos, kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės, statusą negrįžtamu. 2022-aisiais Pchenjanas smarkiai suintensyvino raketų paleidimus ir karines pratybas, Seului ir Vašingtonui teigiant, kad Kim Jong Unas (Kim Čen Unas) artėja prie septintojo šalies branduolinio bandymo.
Rugsėjo 9-oji šou pasaulyje:
1952 — gimė buvęs grupės „Eurythmics“ muzikantas Dave Stewart (Deivas Stiuartas).
1956 — rokenrolo karalius Elvis Presley (Elvis Preslis) pirmą kartą pasirodė Ed Sullivan (Edo Salivano) laidoje.
1960 — gimė aktorius Hugh Grant (Hju Grantas).
1966 — meno galerijoje susitiko John Lennon (Džonas Lenonas) ir Yoko Ono (Joko Ono). Tą pačią dieną 1971 metais J. Lennonas išleido plokštelę „Imagine“.
1996 — Tom Petty (Tomo Peti) žmona Jane (Džein) po 22 metų bendro gyvenimo paprašė skyrybų.
2014 — airių roko grupė „U2“ išleido 13-ąjį albumą „Songs of Innocence“.
