Socialinės apsaugos srityje nusipelniusiems žmonėms įteikta keturiolika „Gerumo žvaigždžių“

„Socialiniai darbuotojai yra žmonės, kurie didžiausių asmeninių iššūkių ir sunkumų metu tampa atrama bei vedliais. Jie padeda visuomenei augti, prisitaikyti ir išlikti stipriai. Jūsų profesionalumas, atsakomybė ir kasdienis darbas ne tik keičia žmonių gyvenimus, bet ir nuolat rodo kryptį, kaip turime kurti bendruomenišką ir socialiai teisingą Lietuvą. Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų indėlį“, – ministerijos pranešime pirmadienį cituojama socialinės apsaugos ir darbo ministrė J. Zailskienė.
„Gerumo žvaigždės“ įteiktos Socialinių paslaugų centro „Klaipėdos lakštutė“ direktorės pavaduotojai socialiniams reikalams Romai Fabijonavičiūtei-Genienei, Pasvalio socialinių paslaugų centro darbui su šeimomis padalinio vadovei Jolantai Grybauskienei, Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų pavaduotojai socialiniams reikalams Aušrai Kupčinskienei, „Sudoku“ socialinei darbuotojai ir vadovei Nijolei Kovaliovai, Skemų socialinės globos namų socialinei darbuotojai Astai Kubilienei, Plungės socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai Jurgitai Latakienei.
Taip pat Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktorei Robertai Motiečienei, Valakupių reabilitacijos centro Plėtros skyriaus vadovei Rasai Noreikytei-Ustinavičienei, Valakampių socialinių paslaugų namų direktoriaus pavaduotojai socialiniams reikalams Virginijai Paulauskytei, Jonavos rajono socialinių paslaugų centro padalinio – Globos centro vedėjai Agnei Krajašienei.
„Gerumo žvaigždė“ apdovanotos ir Maltos ordino pagalbos tarnybos Rytų regiono vadovė Gražina Semėnienė, „Maisto banko“ socialinė darbuotoja Daiva Vaičikauskienė, „SOTAS“ socialinė darbuotoja Aurelija Žvikevičienė bei profesorė Laimutė Žalimienė.
Pasižymėjimo ženklas „Gerumo žvaigždė“ yra aukščiausias ministrės apdovanojimas, skiriamas asmenims, ypač pasižymėjusiems socialinės apsaugos ir darbo srityje.
Lietuvos socialinių darbuotojų diena Lietuvoje oficialiai minima nuo 2004 metų.
Lietuvoje šiuo metu dirba daugiau kaip 17 tūkst. socialinių paslaugų srities darbuotojų, iš jų per 5 tūkst. – socialiniai darbuotojai.
Naujausi komentarai