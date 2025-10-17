 Apklausa: užpuolimo atveju beveik pusė lenkų stotų ginti savo šalį

Apklausa: užpuolimo atveju beveik pusė lenkų stotų ginti savo šalį

2025-10-17 12:24
Viljama Sudikienė (ELTA)

Laikraščio „Rzeczpospolita“ užsakymu padaryta IBRiS apklausa parodė, kad 25,6 proc. lenkų savanoriškai stotų į kariuomenę arba į ginkluotąsias pajėgas remiančią organizaciją, o 20,4 proc. lauktų šaukimo į karinę tarnybą, jeigu Lenkija būtų užpulta. 

Apklausa: užpuolimo atveju beveik pusė lenkų stotų ginti savo šalį
Apklausa: užpuolimo atveju beveik pusė lenkų stotų ginti savo šalį / Scanpix nuotr.

Tik 12,7 proc. respondentų mėgintų pabėgti iš šalies su šeimomis.

15,2 proc. teigė, kad nieko nedarytų, 4,7 proc. nežino, kaip elgtųsi ginkluoto įsiveržimo atveju.

Paklausti, kokių imtųsi saugumo priemonių, 37,5 proc. lenkų atsakė, kad apsaugotų savo turtą, 36,5 proc. mėgintų imtis saugumo priemonių savo gyvenamojoje vietoje, 22,3 proc. su šeimomis persikeltų į saugesnę vietą Lenkijoje.

Penktadienį paskelbta IBRiS apklausa buvo atlikta spalio 10 ir 11 d., apklausus 1067 lenkus.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
pasirengimas gynybai
apklausa

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų