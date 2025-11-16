Baltarusija palankiai vertina Lenkijos sprendimą vėl atidaryti du pasienio kontrolės punktus

Pagal reglamentą Bobrovnikų-Bierestovicos pasienio perėja bus galima naudotis Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos laisvosios prekybos asociacijoje (ELPA) ir Šveicarijoje registruotomis transporto priemonėmis ir keleiviniu transportu. Kuznicos Bialostocka-Bruzgi pasienio perėja bus atvira keleivių, išskyrus tolimojo susisiekimo autobusus, eismui.
Baltarusijos užsienio reikalų ministerija šeštadienį į šią žinią sureagavo socialiniame tinkle „X“.
„Sveikiname Lenkijos sprendimą vėl atidaryti du anksčiau uždarytus pasienio kontrolės punktus žmonių, transporto priemonių ir krovinių judėjimui“, – rašoma pranešime.
„Šis žingsnis turės teigiamą poveikį vietos prekybai ir atspindi konstruktyvų Lenkijos požiūrį, orientuotą į jos piliečių poreikius“, – priduriama jame.
Atskirame pranešime Baltarusijos URM kreipėsi „į Europos kaimynus, prašydama atkurti ankstesnį pasienio režimą paprastų žmonių ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo labui“.
Rugsėjo 12 dieną Lenkija, reaguodama į bendras Baltarusijos ir Rusijos karines pratybas, laikinai uždarė visus kontrolės punktus su Baltarusija, o po kelių savaičių vėl atidarė tik kelis perėjimo punktus.
Spalio 28 dieną Lenkijos Ministras Pirmininkas Donaldas Tuskas paskelbė, kad šalis bus pasirengusi vėl atidaryti dar du kontrolės punktus su Baltarusija – Kuznicos ir Bobrovnikų, tačiau po dviejų dienų Lenkija nusprendė atidėti tolesnį perėjimo punktų atidarymą iš solidarumo su Lietuva, kuri taip pat apribojo patekimą prie sienos po to, kai į jos oro erdvę iš Baltarusijos įskrido karšto oro balionai su kontrabanda.
Kuznicos perėja uždaryta nuo 2021 metų lapkričio 9 dienos, kai šimtai migrantų surengė perėjos užpuolimą, mėtydami akmenis, butelius ir kitus daiktus į Lenkijos pasieniečius ir policijos pareigūnus. Varšuva uždarė Bobrovnikų perėją 2023 metų vasario 9 dieną, kai Baltarusijos režimas aštuoneriems metams kalėjimo nuteisė lenkų žurnalistą ir tautinių mažumų aktyvistą Andrzejų Poczobutą (Andžejų Počobutą).
Varšuva apkaltino Minską, kad šis organizuoja migracijos krizę pasienyje su Baltarusija, kviesdamas dešimtis tūkstančių migrantų, daugiausia iš Artimųjų Rytų ir Afrikos, ir skatindamas juos nelegaliai kirsti ES sieną per Lenkiją. Varšuva mano, kad 2021 metais prasidėjusia krize siekiama destabilizuoti ES.
Šiuo metu Terespolio-Bresto perėja yra atvira lengviesiems automobiliams, o Kukuryki-Kozlovičių perėja – sunkvežimiams. Taip pat veikia kelios krovininės geležinkelio pervažos.
