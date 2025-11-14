Lenkija atidaro du pasienio punktus su Baltarusija

Kaip Lenkijos radijui sakė Wieslawas Szczepanskis, sienos perėjimo punktai Kuznicoje ir Bobrovnikuose bus atidaryti pirmadienį.
„Pagrindinės to priežastys – ekonominis poveikis. Šiuo atžvilgiu matome didėjantį eismą pasienyje, kita vertus, matome mažiau migrantų agresijos bandymų ir išpuolių. Be to, šiuo metu siena yra kruopščiai įtvirtinta – tiek perimetru, tiek fiziškai“, – sakė jis.
Varšuva jau anksčiau skelbė esanti pasirengusi atidaryti Kuznicos perėją, uždarytą nuo 2021 metų lapkričio 9-osios, ir Bobrovnikų perėją, uždarytą nuo 2023 metų vasario 10 dienos, tačiau po Lietuvos sprendimo uždaryti sieną su Baltarusija, Lenkija nusprendė atidėti šiuos planus.
Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis vėliau detaliau pristatys sprendimo atverti sieną priežastis, teigė W. Szczepanskis.
Vyriausybės pateiktame projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad jo tikslai, be kita ko, yra „žmonių ir prekių srautų atnaujinimas“, kuriuo siekiama paremti vietos verslininkus ir vežėjus, veikiančius abiejose sienos pusėse.
Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas jau anksčiau pavadino šį atidarymą „bandomuoju“, pabrėždamas, kad šiuo metu siena su Baltarusija yra viena saugiausių Europoje ir kad grėsmės atveju ją būtų galima vėl uždaryti.
Naujausi komentarai