Centro dešiniųjų vyriausybė Prahoje yra tvirta Kyjivo sąjungininkė nuo pat plataus masto Rusijos invazijos pradžios 2022 metais.
Praėjusį mėnesį rinkimus laimėjus milijardieriui Andrejui Babišui, kadenciją baigianti vyriausybė baiminasi, kad politikos pokyčiai nutrauktų Čekijos vykdomą šimtų tūkstančių šaudmenų tiekimą Ukrainai.
„Žinome, kad jei norime sustabdyti Rusiją, turime už tai sumokėti“, – sakė J. Lipavskis AFP iš Europos Sąjungos ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimo kuliarų.
Kadenciją baigiantis užsienio reikalų ministras, kuris eis opozicijos parlamentaro pareigas, pridūrė, kad A. Babišas ir jo sąjungininkai „kalba apie šaudmenų iniciatyvos sustabdymą arba jos apribojimą“.
A. Babišui, kuris 2017-2021 metais buvo ministras pirmininkas, per perrinkimą nepavyko užsitikrinti daugumos, o tai reiškia, kad jis derėsis su kraštutinių dešiniųjų ir euroskeptiškų pažiūrų partijomis dėl vyriausybės formavimo.
Jo sugrįžimas į valdžią galėtų suartinti Čekiją su Vengrija ir Slovakija – šalimis, kurios atsisako siųsti karinę pagalbą Ukrainai arba taikyti sankcijas Rusijai.
Praha dalijasi žvalgybos informacija su Kyjivu ir tiekia jam šaudmenis, taip vykdydama NATO reikalaujamą karinių išlaidų kvotą, kad galėtų pasipriešinti Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir jo ekspansionistinėms ambicijoms.
J. Lipavskis sakė, kad jis nenumato, jog A. Babišo vyriausybė paliks narystę NATO, nes ji yra „svarbiausia saugumo teikėja ir ji mums nurodo, kaip turėtume kurti savo gynybą“.
J. Lipavskis perspėjo, kad Rusija vis dar žiūri į buvusią Sovietų Sąjungos satelitinę valstybę kaip į „tam tikrą teritoriją, kurią jie norėtų paveikti ir iš kurios norėtų vogti išteklius“.
Šia prasme kraštutinių dešiniųjų vyriausybė Čekijoje „būtų nuostabi dovana Vladimirui Putinui“, sakė ministras.