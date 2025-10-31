CNN: Pentagonas leido tiekti Ukrainai „Tomahawk“ raketas

D. Trumpas anksčiau šį mėnesį per darbo pietus Baltuosiuose rūmuose su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pareiškė, kad nenorėtų duoti šių raketų Ukrainai, nes „nenorime atiduoti dalykų, kurių mums reikia savo šaliai apsaugoti“.
Jungtinis štabas informavo Baltuosius rūmus apie savo vertinimą anksčiau šį mėnesį, prieš pat D. Trumpui susitinkant su V. Zelenskiu, kuris prašė raketų, kad būtų galima efektyviau atakuoti naftos ir energetikos objektus Rusijos gilumoje. Raketų „Tomahawk“ veikimo nuotolis yra apie 1 000 mylių.
Įvertinimas padrąsino JAV sąjungininkus Europoje, kurie mano, kad dabar JAV turi mažiau pasiteisinimų neduoti raketų, sakė du Europos pareigūnai.
Likus kelioms dienoms iki susitikimo su V. Zelenskiu D. Trumpas taip pat sakė, kad JAV turi „daug „Tomahawkų“ ir galėtų perduoti jų Ukrainai. Todėl JAV ir Europos pareigūnai nustebo, kai po kelių dienų D. Trumpas kardinaliai pakeitė nuomonę ir per susitikimą su V. Zelenskiu pasakė, kad pačioms JAV reikia „Tomahawkų“. Vėliau už uždarų durų jis V. Zelenskiui pasakė, kad JAV jų nesuteiks – bent jau kol kas.
D. Trumpas šį sprendimą priėmė kitą dieną po telefoninio pokalbio su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kuris D. Trumpui pasakė, kad „Tomahawkai“ gali smogti didiesiems Rusijos miestams, tokiems kaip Maskva ir Sankt Peterburgas, o tai neturės reikšmingo poveikio mūšio lauke, bet pakenks JAV ir Rusijos santykiams, teigia CNN.
Baltieji rūmai ir Pentagonas neatsakė į prašymus pateikti komentarus.
Nors Pentagonas nesijaudina dėl raketų atsargų, JAV gynybos pareigūnai vis dar aiškinasi, kaip Ukraina galėtų mokytis jomis naudotis ir kur galėtų jas dislokuoti, sakė pareigūnai. Pasak šaltinių, tebėra keletas operatyvinių klausimų, kuriuos reikėtų išspręsti, kad Ukraina galėtų veiksmingai naudoti raketas.
Vienas iš tokių klausimų – kaip Ukraina paleistų iš JAV gautas raketas. „Tomahawkai“ dažniausiai paleidžiami iš antvandeninių arba povandeninių laivų, tačiau Ukrainos karinis jūrų laivynas yra labai išsekęs, todėl raketas greičiausiai reikėtų paleisti nuo sausumos. Jūrų pėstininkų korpusas ir kariuomenė yra sukūrę antžeminius paleidimo įrenginius, kurie galėtų būti suteikti Ukrainai.
Tačiau net jei JAV nenorėtų duoti paleidimo įrenginių, Europos pareigūnai mano, kad Ukraina galėtų rasti alternatyvų problemos sprendimo būdą. Vienas pareigūnas nurodė, kad Ukrainos inžinieriai sugebėjo sukurti būdą, kaip panaudoti Jungtinės Karalystės perduotas raketas „Storm Shadow“, kurios originaliai buvo sukurtos naudoti šiuolaikiniuose NATO lėktuvuose, bet jas reikėjo integruoti į senstantį Ukrainos sovietinių laikų naikintuvų parką.