Donaldas Trumpas atmeta paliaubų Ukrainoje idėją ir ragina sudaryti tiesioginį taikos susitarimą

2025-08-16 14:38
BNS inf.

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) po susitikimo su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu Aliaskoje šeštadienį atmetė neatidėliotinų paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos galimybę ir pareiškė, kad karą turi užbaigti tiesioginis taikos susitarimas.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

„Visiems tapo aišku, kad geriausias būdas užbaigti siaubingą karą tarp Rusijos ir Ukrainos – tai pereiti tiesiai prie taikos susitarimo, kuris užbaigtų karą, o ne prie paprasto susitarimo dėl paliaubų, kurios dažnai neišlaikomos“ – sakoma D. Trumpo įraše socialiniame tinkle „Truth Social“.

Patvirtindamas, kad su juo pirmadienį Vašingtone susitiks Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, D. Trumpas teigė, kad „jei viskas pavyks, tada suplanuosime susitikimą su prezidentu Putinu“.

„Galimai bus išgelbėtos milijonų žmonių gyvybės“, – sakė jis įraše.

D. Trumpo derybos su V. Putinu Aliaskoje baigėsi nepaskelbus apie paliaubas ar proveržį siekiant nutraukti daugiau kaip trejus metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą.

D. Trumpas iki penktadienio derybų buvo sakęs, kad „labai, labai greitai norėtų paliaubų“.

