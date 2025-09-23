 Donaldas Trumpas klimato kaitą pavadino visų laikų didžiausia apgavyste

Donaldas Trumpas klimato kaitą pavadino visų laikų didžiausia apgavyste

2025-09-23 18:17
BNS inf.

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį kreipdamasis į Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją klimato kaitą pavadino „visų laikų didžiausia apgavyste" ir teigė, kad anglies pėdsako konceptas yra melas.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

„Mano nuomone, klimato kaita yra didžiausia kada nors pasaulyje įvykdyta apgavystė“, – sakė jis.

„Anglies pėdsakas yra apgaulė, kurią išgalvojo žmonės, turintys piktų kėslų, einantys visiško sunaikinimo keliu“, – pridūrė jis. 

