Donaldas Trumpas sako, kad paskelbs kairiųjų judėjimą „Antifa“ didele teroristine organizacija

Tai padaryti jis grasino nuo pat savo pirmosios kadencijos.
„Taip pat primygtinai rekomenduosiu, kad tie, kurie finansuoja „ANTIFA“, būtų kruopščiai ištirti laikantis aukščiausių teisinių standartų ir praktikos“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas, pavadindamas „Antifa“ „LIGOTA, PAVOJINGA, RADIKALIOS KAIRĖS KATASTROFA“.
D. Trumpas pirmadienį pagrasino paskelbti tokį aktyvistų ir protestuotojų koalicijos statusą, Baltųjų rūmų administracijos vadovo pavaduotojui Stephenui Milleriui (Stivenui Mileriui) pažadėjus, kad jo administracija išardys „didžiulį vidaus teroro judėjimą“, kuris, anot jo, praėjusią savaitę lėmė dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko (Čarlio Kirko) nužudymą.
Nuo pirmosios kadencijos D. Trumpas kaltino kairiųjų judėjimą „Antifa“ dėl įvairių jam nepatinkančių veiksmų – nuo smurto prieš policiją iki JAV Kapitolijuje 2021 metų sausio 6-ąją vykusių riaušių.
Nors federalinė teisėsauga imasi kovos su terorizmu priemonių, Jungtinės Valstijos neturi sąrašo, į kurį būtų įtrauktos „vidaus teroristinės organizacijos“.
