Šeštadienį Varšuvos nacionaliniame stadione vykusio baltarusių reperio Makso Koržo koncerto metu policija sulaikė 109 asmenis dėl įvairių nusikaltimų, įskaitant narkotikų ir pirotechnikos laikymą, smurtą prieš apsaugos darbuotojus ir neteisėtą įsibrovimą į valstybinę valdą.
Daugiau nei 50 asmenų buvo skirtos baudos, kurių bendra suma siekė 11,5 tūkst. zlotų (2,7 tūkst. eurų).
Koncerto metu taip pat buvo pastebėti žmonėmis su raudonai juodomis vėliavomis, kurios asocijuojasi su Ukrainos sukilėlių armija (UPA), kurią Lenkija kaltina dėl masinių lenkų civilių žudynių per Antrąjį pasaulį karą.
D. Tuskas socialiniame tinkle „X“ komentuodamas incidentus rašė, kad „artėja karo Ukrainoje sprendimas, todėl Rusija daro viską, kad pasėtų nesantaiką tarp Kyjivo ir Varšuvos“, turėdamas omenyje penktadienį Aliaskoje numatytas JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir jo Rusijos kolegos Vladimiro Putino derybas.
„Ukrainiečių veiksmai prieš lenkus ir antiukrainietiškų nuotaikų kurstymas Lenkijoje yra Putino strategijos, kurią organizuoja užsienio agentai ir vietiniai idiotai, dalis“, – teigė jis ir pridūrė, kad jie „Visada tie patys.“
Vėliau antradienį D. Tuskas pareiškė, kad nors negalima nuspėti, kokie bus derybų Aliaskoje rezultatai, V. Putinas neturėtų būti „apdovanotas konfliktu tarp ukrainiečių ir lenkų“ prieš svarbų susitikimą.
Pasak premjero, buvo pradėtas deportacijos procesas prieš 57 ukrainiečius ir šešis baltarusius.
Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis (Marcinas Kervinskis) ir teisingumo ministras Waldemaras Žurekas (Valdemaras Žurekas) anksčiau šią savaitę pareiškė, kad jei bus pagrindo įtarti, jog asmenys, pažeidę įstatymą, gali tai padaryti dar kartą, jie bus deportuoti į savo kilmės šalį.
