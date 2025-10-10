 ES priimtos naujos taisyklės dėl mokamos politinės reklamos

ES priimtos naujos taisyklės dėl mokamos politinės reklamos

2025-10-10 10:48
Jūras Barauskas (ELTA)

Europos Sąjunga nustatė naujas, nuo penktadienio įsigaliojančias mokamos politinės reklamos taisykles, pagal kurias reikalaujama, kad visa tokio pobūdžio reklama būtų aiškiai paženklinta, nurodant, kas ir kiek už jas sumokėjo, pranešė Europos Komisija.

ES priimtos naujos taisyklės dėl mokamos politinės reklamos
ES priimtos naujos taisyklės dėl mokamos politinės reklamos / Pixabay nuotr.

Be to, taisyklėse reikalaujama pateikti informaciją apie tai, ar reklama skirta konkrečiai auditorijai, jomis taip pat siekiama užkirsti kelią užsienio šalių kišimuisi į Europoje vykstančius rinkimus.

Komisijos teigimu, šiuo reglamentu apsaugoma ir saviraiškos laisvė, ir visuomenės teisė į informaciją, nes jis padeda piliečiams atskirti apmokėtą politinį turinį nuo redakcinės medžiagos ar asmeninių politinių nuomonių ir taip stiprina rinkimų sąžiningumą.

Trečiadienį Komisija paskelbė gaires, kaip įgyvendinti taisykles, kurios bus taikomos ir internetinei, ir neinternetinei reklamai.

Bendrovė „Meta“, kuriai priklauso socialiniai tinklai „Facebook“ ir „Instagram“, jau pareiškė, kad nuo spalio Europoje nebetransliuos politinės reklamos, tokį savo sprendimą grįsdama „neįgyvendinamais reikalavimais ir teisiniu neapibrėžtumu“, susijusiu su ES taisyklėmis.

Reglamentą sukritikavo ir „Google“, rugsėjį pareiškusi, kad tokiose platformose kaip „YouTube“ leis skelbti tik tam tikrą politinę reklamą, įskaitant oficialių ES institucijų ar nacionalinių vyriausybių turinį. Atskiros partijos ar politikai politinės reklamos šiose platformose skelbti nebegalės.

Šiame straipsnyje:
Europos Sąjunga
politinė reklama
reguliavimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų