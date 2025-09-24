 Estijos vyriausybė patvirtino 2026 metų valstybės biudžetą

Estijos vyriausybė patvirtino 2026 metų valstybės biudžetą

2025-09-24 13:01
BNS inf.

Estijos vyriausybė trečiadienį patvirtino 2026 metų valstybės biudžetą, kurio bendra apimtis siekia 20,9 mlrd. eurų.

Estijos vyriausybė patvirtino 2026 metų valstybės biudžetą
Estijos vyriausybė patvirtino 2026 metų valstybės biudžetą / Pixabay nuotr.

Biudžeto pajamos siekia maždaug 18,6 mlrd. eurų, o išlaidos – 19,5 mlrd. eurų. Investicijoms numatyta 1,3 mlrd. eurų, pranešė vyriausybės spaudos tarnyba.

Planuojamas valdžios sektoriaus deficitas sudaro 4,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ir neviršija dėl sparčiai augančių gynybos išlaidų Europos Sąjungos (ES) leidžiamos išimties.

Siekiant stiprinti Estijos gynybos pajėgumus, pagal NATO kriterijus 2026 metais gynybai bus skirta suma, lygi mažiausiai 5 proc. BVP – tai yra 844,5 mln. eurų daugiau nei šiais metais.

Bus didinamos investicijos į oro ir priešraketinę gynybą, dronų pajėgumus, taip pat tolimojo nuotolio ir tiksliųjų smūgių pajėgumus.

Bus įkurta oro gynybos brigada ir nauji koviniai inžinierių batalionai, diegiamos C-RAM sistemos ypač svarbiai infrastruktūrai apsaugoti, plečiami mokymo ir pratybų poligonai.

Be to, bus tęsiama gynybos pramonės parkų plėtra. Vien Pernu apskrities gynybos pramonės parko projektavimui ir parengimui planuojama skirti apie 50 mln. eurų.

Estija taip pat toliau teiks karinę pagalbą Ukrainai, skirdama 0,25 proc. BVP. 2026 metais šiam tikslui numatyta 110,7 mln. eurų, kurių didžioji dalis bus skirta Estijos gynybos pramonės užsakymams.

Šiame straipsnyje:
Estija
biudžetas 2026

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų