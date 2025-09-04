ESTT skyrė Lenkijai 8,3 mln. eurų baudą dėl laiku neįgyvendintos autorių teisių direktyvos

2019 metais priimta direktyva dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje yra skirta suteikti papildomų galių autorių teisių turėtojams ir sumažinti autorių teisių pažeidimų internete skaičių.
Europos Komisija (EK) padavė Lenkiją į ESTT po to, kai Varšuva laiku neįgyvendino direktyvos nuostatų. ES valstybės narės buvo įpareigotos priimti naująjį įstatymą iki 2021 metų.
Lenkija vėliau įtraukė šį reglamentą į savo teisinę sistemą ir teigė, kad vėlavimą lėmė COVID-19 pandemija, tačiau ESTT šį argumentą atmetė.
Aukščiausiasis ES teismas ketvirtadienį pareiškė, kad ši bauda yra būtina siekiant užkirsti kelią panašiems bloko teisės pažeidimams ir užtikrinti visišką jos veiksmingumą.
2025 metų liepą ESTT skyrė Lenkijai identišką baudą už vėlavimą įgyvendinti kitą ES autorių teisių direktyvą, susijusią su interneto transliacijomis.
