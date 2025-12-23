Bendrovei „Ryanair“ – 256 mln. eurų bauda

Konkurencijos reguliavimo institucija kaltina bendrovę piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi rinkoje, susijusiu su trečiųjų šalių, pvz., kelionių agentūrų, skrydžių užsakymais nuo 2023 m. balandžio iki 2025 m. balandžio.
„Ryanair“ iš karto paskelbė šį sprendimą apskųsianti.
Tyrimas parodė, kad „Ryanair“ 2022 m. pabaigoje pradėjo ieškoti būdų, kaip trukdyti kelionių agentūroms užsakyti aviakompanijos skrydžius, rašoma konkurencijos reguliavimo institucijos pranešime.
Teigiama, kad šios priemonės buvo įgyvendintos nuo 2023 m. balandžio mėn. Institucijos teigimu, pigių skrydžių bendrovė „pasinaudojo savo didele rinkos galia“.
Pavyzdžiui, bendrovė „Ryanair“ įtariama naudojusi technines priemones, kuriomis siekė užkirsti kelią savo skrydžių derinimui su kitų vežėjų skrydžiais, ir blokavusi trečiųjų šalių teikėjų draudimo paslaugas.
2025 m. balandžio mėn. „Ryanair“ tam tikrus savo skrydžių rezervavimo sistemos aspektus atkūrė. Tai įgyvendinus, pasak reguliavimo institucijos, galėjo būti sudarytos sąlygos „efektyviai konkurencijai“.
„Ryanair“ šį sprendimą pavadino itin keistu. Pigių skrydžių bendrovė minėjo Milano teismo sprendimą, kuris, jos teigimu, patvirtina jos verslo modelį, ir pareiškė, kad „tikisi sėkmingai panaikinti šį teisiškai ydingą sprendimą bei absurdišką 256 mln. eurų baudą teismuose“.
