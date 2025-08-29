Izraelio pareigūnai nebus kviečiami į Londono ginkluotės mugę

„Galime patvirtinti, kad jokia Izraelio vyriausybės delegacija nebus pakviesta į kitą mėnesį vyksiančią „DSEI UK 2025“ parodą“, – pažymima Gynybos ministerijos pranešime, išsiųstame naujienų agentūrai AFP.
Izraelio gynybos įmonėms vis tiek bus leidžiama dalyvauti kas dvejus metus vykstančiame renginyje.
Tuo metu Izraelis apkaltino Britaniją diskriminacija.
„Šie apribojimai yra sąmoningas ir apgailėtinas diskriminacijos aktas prieš Izraelio atstovus. Todėl Izraelio gynybos ministerija pasitrauks iš parodos ir neįkurs nacionalinio paviljono“, – teigiama ministerijos pranešime.
Naujausi komentarai