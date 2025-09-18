JAV teismas nurodė deportuoti propalestinietiškų protestų lyderį

„Taigi toliau nurodoma, kad atsakovas turėtų būti išsiųstas iš Jungtinių Valstijų į Alžyrą arba, kaip alternatyva, į Siriją“, – teismo dokumentuose rašė teisėja Jamee Comansas.
Rugsėjo 12-osios imigracijos srities teisėjos nutartyje teigiama, kad M. Khalilas, pildydamas prašymą išduoti žaliąją kortelę, neatskleidė pakankamai informacijos „ne iš nežinojimo ar dėl neišprusimo (...), priešingai, teismas mano, kad atsakovas sąmoningai pateikė klaidingą informaciją apie esminius faktus“.
„Nenuostabu, kad (JAV prezidento Donaldo) Trumpo administracija ir toliau man keršija už mano žodžio laisvės įgyvendinimą“, – pareiškime pilietinių teisų organizacijai „American Civil Liberties Union“ (ACLU) sakė M. Khalilas, reaguodamas į nutartį.
„Jų naujausias bandymas, pasitelkiant kengūrinį imigracijos teismą, dar kartą atskleidžia jų tikrąjį veidą“, – teigė jis.
M. Khalilas, teisėtas nuolatinis JAV gyventojas, vedęs JAV pilietę ir turintis JAV gimusį sūnų, nuo kovo buvo laikomas areštinėje trims mėnesiams ir jam grėsė deportacija.
Buvęs Kolumbijos universiteto studentas, vienas ryškiausių visoje šalyje vykusių propalestinietiškų protestų universitetų miesteliuose lyderių, birželį buvo paleistas iš areštinės, tačiau federalinė valdžia jam ir toliau grasino deportacija.
