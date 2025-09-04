JK kosmetikos tinklas protestuodamas prieš padėtį Gazos Ruože dienai uždarė parduotuves

Tarptautinė mažmenininkė sakė, kad uždarytų parduotuvių vitrinose iškabino užrašus „Stabdykite Gazos marinimą badu – mes nedirbame iš solidarumo“.
„Nors „Lush“ praranda dienos pajamas, tai taip pat reiškia, kad JK vyriausybė netenka dienos mokestinių įnašų iš „Lush“ ir mūsų klientų“, – savo interneto svetainėje nurodė kompanija, pardavinėjanti prekes daugiau kaip 50-yje šalių.
„Lush“ nurodė, kad drauge su milijonais žmonių kenčia matydama Gazos Ruože badaujančių žmonių vaizdus, ir paragino JK vyriausybę nebeparduoti ginklų Izraeliui.
Londonas pastaraisiais mėnesiais sustabdė kai kurių eksporto į Izraelį licencijų, susijusių su Gazos Ruože naudojamais ginklais, galiojimą, bet kai kurios JK gaminamos dalys, pavyzdžiui, komponentai Izraelio naikintuvams F-35, vis dar eksportuojamos.
„Lush“, Britanijoje turinti per 100 parduotuvių, 2023-iaisiais sulaukė neigiamos reakcijos, kai vienoje parduotuvėje Dubline buvo iškabintas užrašas su raginimu boikotuoti Izraelį. Pati kompanija tai vadino pavieniu incidentu.
Vėliau kompanija pristatė muilą „Arbūzo riekė“, už kurį gautas pelnas skiriamas psichikos sveikatos paslaugoms vaikams Gazos Ruože ir Izraelio okupuotame Vakarų Krante.
Arbūzas yra tapęs solidarumo su palestiniečiais simboliu.
