Lenkija neleis savo oro erdve naudotis Putinui, jei šis skris į Budapeštą

2025-10-21 16:53
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Varšuva įspėjo Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną neskristi  per Lenkijos oro erdvę į Budapeštą, kur planuojamas jo susitikimas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Lenkija neleis savo oro erdve naudotis Putinui, jei šis skris į Budapeštą / Scanpix nuotr.

Priešingu atveju Lenkija bus priversta vykdyti tarptautinį V. Putino arešto orderį, antradienį pareiškė vyriausybė Varšuvoje, kuria remiasi agentūra „Reuters“.

Bulgarija tuo tarpu, kuri, kaip ir Lenkija, yra ES ir NATO narė, pirmadienį teigė, kad leistų Rusijos prezidento lėktuvui nekliudomai skristi per šalies oro erdvę, jei Vengrijoje vyktų planuojamas V. Putino ir D. Trumpo susitikimas.

Dėl susitikimo Budapešte D. Trumpas ir V. Putinas susitarė per pokalbį telefonu praėjusį ketvirtadienį. D. Trumpas sakė, kad susitikimas galėtų įvykti per dvi savaites, tačiau konkreti data dar nežinoma.

Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) yra išdavęs V. Putino arešto orderį dėl įtariamų karo nusikaltimų Ukrainoje, įvykdytų Kremliui 2022 m. pradėjus plataus masto invaziją.

Raketa
Niekas neturi leisti teroristo Nr. 1 skristi savo teritorija.
1
0
Visi komentarai (1)

