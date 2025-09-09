 Lenkijos europarlamentarui pateikti kaltinimai dėl septynių nusikaltimų

2025-09-09 16:02
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Didėjant teisiniam spaudimui Lenkijos kraštutinių dešiniųjų europarlamentarui Grzegorzui Braunui, kandidatavusiam į šalies prezidento pareigas, pareikšti kaltinimai dėl septynių nusikalstamų veikų.

Lenkijos europarlamentarui pateikti kaltinimai dėl septynių nusikaltimų / Scanpix nuotr.

2023 m. gruodį G. Braunas pateko į viso pasaulio laikraščių antraštes, kai įsiveržė į Lenkijos parlamente vykusią Chanukos ceremoniją nešinas gesintuvu, kuriuo užgesino žvakes ant tradicinės žydų žvakidės – menoros.

Liepą prokurorų parengtame kaltinamajame akte išvardyti septyni nusikaltimai, tarp kurių taip pat minimas paskaitos apie Holokaustą nutraukimas Varšuvoje esančiame Vokietijos istorijos institute ir kalėdinės eglutės išmetimas iš Krokuvos miesto teismo pastato 2023 m. pradžioje.

Europos Parlamentas sudarė sąlygas G. Braunui pateikti kaltinimus, gegužės mėnesį panaikindamas jo imunitetą. Be to, pastaraisiais mėnesiais šiai institucijai buvo pateikti dar trys generalinio prokuroro prašymai, o Lenkijos policija pateikė ketvirtąjį.

EP narys atsakingas už daugybę prieštaringai vertinamų incidentų, pavyzdžiui, jis daugiau nei valandą laikė nelaisvėje gydytoją dėl jos atlikto aborto, niokojo LGBTQ+ parodas, nuo valstybinių pastatų nukabino ES ir Ukrainos vėliavas, o neseniai suabejojo dujų kamerų egzistavimu nacistinės Vokietijos koncentracijos stovykloje Aušvice.

dušanski smarvė
Tai, kad jis pats ne lenkas. "Kartoninė lėlė", pats muša, pats rėkia. Žinome šitų... technikas...
Visi komentarai (1)

