Macronas: Prancūzija kurs naują lėktuvnešį, kuris pakeis „Charles de Gaulle“

„Vadovaudamasis dviem paskutiniais karinio planavimo įstatymais ir po atlikto nuodugnaus ir išsamaus vertinimo, nusprendžiau aprūpinti Prancūziją nauju lėktuvnešiu“, – lankydamas Jungtiniuose Arabų Emyratuose dislokuotus daugiau nei 900 prancūzų karių pranešė E. Macronas.
Pasak Prancūzijos prezidento, sprendimas vykdyti projektą buvo priimtas šią savaitę.
E. Macronas atvyko į Jungtinius Arabų Emyratus sekmadienį pasveikinti Prancūzijos karių su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir aptarti dvišalius santykius su Persijos įlankos valstybe Paryžiui tikintis glaudesnio bendradarbiavimo kovojant su narkotikų kontrabanda.
Prancūzijos prezidentūra anksčiau pranešė, kad E. Macronas susitiks su JAE prezidentu Mohamedu bin Zayed Al Nahyanu šalių „strateginės partnerystės stiprinimui“ saugumo ir gynybos srityse aptarti.
