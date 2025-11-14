Netoli Havajų salų aptiktas rusų šnipinėjimo laivas

Pareigūnų teigimų, „Višnia“ klasės žvalgybos laivas buvo apie 15 jūrmylių į pietus nuo Oahu salos, tad iš Barbers Point aviacijos bazės buvo pakeltas Pakrančių apsaugos tarnybos orlaivis HC-130 „Hercules“ ir į vietą pasiųstas kateris „William Hart“.
Pakrančių apsaugos tarnybos išplatintame pareiškime teigiama, kad lėktuvas saugiu atstumu praskrido virš Rusijos Federacijos karinio jūrų laivyno pagalbinio žvalgybos laivo „Karelija“, o kateris praplaukė šalia jo.
Veikdama pagal tarptautinę teisę, JAV pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad jos pareigūnai stebi laivą netoli šalies teritorinių vandenų, kad užtikrintų saugumą teritorijoje plaukiojantiems JAV laivams.
Taip pat pranešta, kad laivas yra stebimas vidaus gynybos tikslais.
Į „Fox News Digital“ prašymą pakomentuoti JAV pakrantės apsaugos tarnyba iš karto neatsakė.
JAV kariuomenės interneto svetainėje teigiama, kad „Višnia“ klasei priklauso žvalgybinę informaciją renkantys laivai, kurie buvo pastatyti Sovietų Sąjungos kariniam jūrų laivynui 9-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Rusijos karinis jūrų laivynas vis dar eksploatuoja septynis tokius laivus.
Nors ir naudojami žvalgybai, šie laivai turi dvi AK-630 artimojo nuotolio ginklų sistemas ir SA-N-8 „žemė–oras“ raketų (SAM) paleidimo įrenginių, skirtų savigynai kraštutiniu atveju, nurodo JAV kariuomenė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)