Prancūzijoje kitą mėnesį pasirodys Sarkozy knyga apie tris kalėjime praleistas savaites

70 metų N. Sarkozy praėjusį mėnesį tapo pirmuoju prezidentu šiuolaikinės Prancūzijos istorijoje, patekusiu į kalėjimą po to, kai buvo nuteistas už tai, kad leido savo padėjėjams gauti pinigų jo 2007 m. prezidento rinkimų kampanijai iš Libijos lyderio Moamero Kadhafio.
Knyga, pavadinta „Kalinio dienoraštis“ („Le journal d‘un prisonnier“ prancūzų kalba), pasirodys gruodžio 10 d.
Ją leidžia leidykla „Fayard“, kurią kontroliuoja dešiniųjų pažiūrų milijardierius Vincent‘as Bollore. Jam priklauso įtakingas televizijos kanalas „CNews“, o jis pats laikomas asmeniu, įgyjančiu vis didesnę įtaką Prancūzijos žiniasklaidai bei politikai.
„Kalėjime nėra nei ką pamatyti, nei ką veikti“, – rašė N. Sarkozy platformoje „X“, anonsuodamas knygos išleidimą.
„Aš pamirštu tylą, kurios nėra La Sante kalėjime – nes ten tiek daug visko girdėti. Triukšmas, deja, yra nuolatinis. Kaip ir dykumoje, kalėjime stiprėja žmogaus vidinis gyvenimas“, – pridūrė jis, atskleisdamas būsimos knygos pobūdį.
Knyga yra 216 puslapių ir kainuos 20,90 eurų, pranešė „Fayard“.
N. Sarkozy buvo leista išeiti į laisvę, nepaisant to, kad apeliaciniame teisme jam buvo skirta penkerių metų bausmė, nes teismas nusprendė, kad nėra pavojaus, jog jis pabėgs. Tačiau jam įvesti tam tikri apribojimai, pavyzdžiui, draudimas vykti į užsienį ar bendrauti su tam tikrais pareigūnais. N. Sarkozy visada tvirtino esąs nekaltas.
Iš jo taip pat buvo atimtas Prancūzijos aukščiausias apdovanojimas – Garbės legiono ordinas.
