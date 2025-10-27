Prieš svarbų susitikimą Trumpas išvyksta į Japoniją

Vašingtonas ir Pekinas savaitgalį suteikė vilčių, kad pavyks sudaryti susitarimą. Dėl to Japonijos akcijų biržos indeksas „Nikkei 225“ pirmadienį pirmą kartą pakilo daugiau nei 40 tūkst. punktų.
D. Trumpas turėtų numatytu laiku nusileisti Tokijuje ir vakare susitikti su Japonijos imperatoriumi, o antradienį – su naująja šalies ministre pirmininke Sanae Takaichi (Sanajė Takaiči).
JAV lyderis teigė girdėjęs apie ją „puikių atsiliepimų“ ir gyrė tai, kad ji buvo nužudyto buvusio Japonijos ministro pirmininko Shinzo Abe (Šindzo Abės), su kuriuo D. Trumpas palaikė glaudžius ryšius, pasekėja.
S. Takaichi teigė prieš susitikimą D. Trumpui pasakiusi, kad Japonijos ir JAV aljanso stiprinimas yra jos administracijos „svarbiausias prioritetas diplomatiniame ir saugumo fronte“.
Japonija išvengė didžiausių muitų, kuriuos D. Trumpas nustatė viso pasaulio šalims, siekdamas nutraukti tai, ką jis vadina nesąžininga prekybos praktika, „apiplėšiančia Jungtines Valstijas“.
„Tai bus puiku“
Ši kelionė – pirmasis D. Trumpo vizitas šiame regione nuo tada, kai grįžo į Baltuosius rūmus – prasidėjo sekmadienį Malaizijoje, kur buvo sudaryta daugybę susitarimų.
Dalyvaudamas Kvala Lumpūre vykusiame Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) aukščiausiojo lygio susitikime jis pasirašė Tailando ir Kambodžos paliaubų susitarimą.
Jis taip pat pasirašė prekybos ir retųjų žemių mineralų susitarimą su Malaizija ir ėmėsi veiksmų pagerinti santykius su Brazilijos prezidentu Luizu Inacio Lula da Silva (Luisu Inasiju Lula da Silva) po kelis mėnesius trukusių nesutarimų.
„Manau, kad galėsime sudaryti gana gerų sandorių“, – kairiųjų lyderiui sakė D. Trumpas.
D. Trumpas per degalų papildymo sustojimą pakeliui į Malaiziją šeštadienį susitiko su Kataro lyderiais, su kuriais aptarė trapias paliaubas Gazos Ruože.
Tai buvo pirmasis D. Trumpo, kaip prezidento, vizitas Kvala Lumpūre, kur jo skrydį lydėjo du Malaizijos F-18 naikintuvai. JAV prezidentas buvo pasitiktas su raudonuoju kilimu, Malaizijos ir JAV vėliavų jūra bei vietos atlikėjų pasirodymu, į kurį besišypsantis D. Trumpas atsakė savo firminiais šokio judesiukais.
Tačiau D. Trumpas labiausiai trokšta susitarimo su Kinija.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas) dvi dienas derėjosi su Kinijos vicepremjeru He Lifengu (Hė Lifengu) dėl susitarimo, padėsiančio išvengti papildomų 100 proc. muitų, kurie gali įsigalioti lapkričio 1 dieną.
Kinų prekybos viceministras Li Chenggangas (Li Čengangas) sakė, kad buvo pasiektas „preliminarus sutarimas“ prekybos derybose su Jungtinėmis Valstijomis,
S. Bessentas televizijai ABC sakė, kad papildomų muitų bus išvengta, užsimindamas, kad buvo pasiektas susitarimas dėl retųjų žemių elementų ir JAV sojų pupelių eksporto.
„Tai bus puiku Kinijai, puiku ir mums“, – žurnalistams Kvala Lumpūre sakė D. Trumpas.
Kinija įspėja, kad pasaulis netrukus taps daugiapolis
Kinų užsienio reikalų ministras pirmadienį įspėjo, kad „artėja daugiapolis pasaulis“, ir tai yra subtili kritika Vašingtonui prieš svarbias JAV prezidento D. Trumpo ir Kinijos lyderio Xi Jinpingo derybas.
Pasaulio rinkos atidžiai stebės ketvirtadienį planuojamą dviejų prezidentų susitikimą norėdamos sužinoti, ar bus sustabdytas prekybos karas, kurį sukėlė D. Trumpo įvesti plataus masto muitai.
Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi (Vang I), pirmadienį kalbėdamas Pekine vykusiame forume, paragino „liautis politizuoti ekonominius ir prekybos klausimus, dirbtinai skaldyti pasaulines rinkas ir imtis prekybos karų bei muitų mūšių“.
„Dažnas susitarimų nutraukimas ir įsipareigojimų nesilaikymas, tuo pačiu entuziastingai kuriant blokus ir klikas, daugiašališkumui sukėlė precedento neturinčių iššūkių“, – sakė Wang Yi, neįvardindamas konkrečių šalių.
„Istorijos bangos neįmanoma pakeisti ir daugiapolis pasaulis artėja“, – sakė Wang Yi.
D. Trumpas sako, kad mielai susitiktų su Kim Jong Unu
D. Trumpas pirmadienį neatmetė galimybės pratęsti savo kelionę Azijoje ir susitikti su Kim Jong Unu (Kim Čen Unu), sakydamas, kad labai mielai pasikalbėtų su Šiaurės Korėjos lyderiu.
Tai D. Trumpas sakė žurnalistams prezidentiniame lėktuve.
Pietų Korėjos susivienijimo ministras penktadienį pareiškė manantis, jog yra didelė tikimybė, kad JAV prezidentas lankydamas Korėjos pusiasalyje susitiks su Kim Jong Unu. Trečiadienį D. Trumpas turi atvykti į Pietų Korėją dalyvauti Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forume.
Naujausi komentarai