Privatumo aktyvistų grupė: nustatyta, kad „Microsoft“ neteisėtai sekė moksleivius

Austrijoje įsikūrusi privatumo aktyvistų organizacija „Noyb“ („None of Your Business“ – Ne jūsų reikalas) 2024 m. pateikė skundą prieš bendrovę, kaltindama ją tuo, kad švietimo programinė įranga „Microsoft 365“ pažeidžia ES vaikų duomenų apsaugos teises.
Organizacijos „Noyb“ teigimu, programinė įranga „Microsoft 365 Education“ įdiegė slapukus, kurie renka naršyklės duomenis ir yra naudojami reklamos tikslais, o tokia praktika galėjo daryti poveikį milijonams mokinių ir mokytojų visoje Europoje.
Penktadienį paskelbtame pareiškime „Noyb“ pranešė, kad šią savaitę priežiūros institucija priėmė sprendimą, kuriame „nustatyta, kad „Microsoft 365 Education“ neteisėtai seka mokinius ir naudoja mokinių duomenis pačios bendrovės „Microsoft“ tikslais“.
Bendrovei „Microsoft“ buvo liepta suteikti vartotojams, įskaitant nepilnametę ieškovę, kuriai atstovavo jos tėvas, prieigą prie jų asmeninių duomenų.
Austrijos duomenų apsaugos institucija patvirtino trečiadienį priėmusi sprendimą, tačiau daugiau informacijos nepateikė.
Anot organizacijos „Noyb“, „Microsoft“ į vartotojų prašymus suteikti prieigą prie duomenų, susijusių su jos švietimo programine įranga, neatsakė ir „bandė visą atsakomybę perkelti vietos mokykloms“ arba kitoms nacionalinėms institucijoms.
„Šis sprendimas... rodo, kad programinei įrangai „Microsoft 365 Education“ trūksta skaidrumo“, – pareiškime teigė organizacijos „Noyb“ duomenų apsaugos teisininkas Felixas Mikolaschas.
„Mokykloms beveik neįmanoma informuoti mokinių, tėvų ir mokytojų apie tai, kas vyksta su jų duomenimis“, – pridūrė jis.
Naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime „Microsoft“ teigė, kad peržiūrės sprendimą ir „savu laiku nuspręs dėl tolesnių veiksmų“.
„Švietimui skirta programinė įranga „Microsoft 365“ atitinka visus privalomus duomenų apsaugos standartus, todėl švietimo sektoriaus įstaigos gali ir toliau ją naudoti, nepažeisdamos BDAR“, – pridūrė ji, omenyje turėdama ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.
Interneto privatumo aktyvisto Maxo Schremso įkurta organizacija „Noyb“ yra pradėjusi kelias teisines bylas prieš technologijų milžines, kurių pagrindu priežiūros institucijos neretai imasi veiksmų dėl BDAR pažeidimų.
Įvairiose jurisdikcijose interneto naudotojų vardu ji yra pateikusi daugiau nei 800 skundų.
