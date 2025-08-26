Rubio su kolegomis iš Europos aptarė karą Ukrainoje

Departamento atstovas pareiškime nurodė, kad M. Rubio, be kita ko, kalbėjosi su Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretoriumi Davidu Lammy‘iu, Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha, Suomijos užsienio reikalų ministre Elina Valtonen ir Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotine Kaja Kallas.
Ukrainos diplomatijos vadovas A. Sybiha sakė, kad jo šalis yra dėkinga M. Rubio už jo pastangas, taip pat ir JAV prezidentui Donaldui Trumpui už jo „lyderystę siekiant taikos“. Jis pridūrė, kad saugumo garantijos Ukrainai yra labai svarbios.
„Pakartojau Ukrainos poziciją, kad saugumo garantijos turi būti konkrečios, teisiškai įpareigojančios ir veiksmingos. Jos turėtų būti daugialypės ir apimti karinį, diplomatinį, teisinį bei kitus lygmenis“, – tinkle „X“ dėstė A. Sybiha.
D. Trumpas po atskirų susitikimų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bei Europos lyderiais paprašė M. Rubio vadovauti deryboms dėl saugumo garantijų suteikimo Ukrainai.