„Mūsų šalis įgijo stiprų imunitetą Vakarų apribojimams ir toliau užtikrintai plėtos savo ekonominį potencialą, įskaitant ir energetinį potencialą“, – sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova.
Trečiadienį JAV vadovas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms, skųsdamasis, kad jo derybos su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje užbaigimo „niekur neveda“.
JAV lyderis jau kelis mėnesius delsė įvesti platesnes sankcijas Rusijai, tačiau galiausiai ėmėsi šių veiksmų, kai žlugo planai surengti naują susitikimą su V. Putinu Budapešte.
D. Trumpas sakė, kad tikisi, jog „milžiniškų sankcijų“ Rusijos naftos milžinėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ prireiks neilgam.
„Tikimės, kad karas bus išspręstas“, – pareiškė jis.
Europos Sąjunga (ES) taip pat įvedė 19-ąjį sankcijų paketą Rusijai dėl karo Ukrainoje, nukreiptą prieš svarbias Maskvos pajamas iš energetikos sektoriaus.
Kinija prieštarauja sankcijoms
Kinija ketvirtadienį pareiškė prieštaraujanti išvakarėse Jungtinių Valstijų paskelbtoms sankcijoms dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms dėl Maskvos karo Ukrainoje, teigdama, kad jos „neturi jokio pagrindo tarptautinėje teisėje“.
Toje pačioje spaudos konferencijoje Užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas (Guo Dziakunas) kritikavo trečiadienį Europos Sąjungos (ES) sutartas sankcijas Rusijai kuriomis nusitaikyta ir į kelias kinų bendroves, tvirtindamas, kad „Kinija nėra nei Ukrainos krizės kūrėja, nei jos šalis“.