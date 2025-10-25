Trumpas pakeliui į Aziją susitiko su Kataro lyderiais

Kataro lyderiai – emyras šeichas Tamimas bin Hamadas al Thani (Tamimas bin Hamadas Tanis) ir ministras pirmininkas šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas al Thani (Mohamedas bin Abdulrahmanas Tanis) – į „Air Force One“ lėktuve surengtą susitikimą atvyko orlaiviui nusileidus Al Udeido oro bazėje, kurioje yra įsikūrusi JAV kariuomenės regioninė būstinė ir dislokuoti tūkstančiai amerikiečių karių.
D. Trumpas pareiškė, kad šie du lyderiai atliko itin svarbų vaidmenį Artimųjų Rytų taikos procese, ir pridūrė, kad Kataro ministras pirmininkas yra jo „draugas pasaulyje“.
Susitikime su Kataro lyderiais taip pat dalyvavo JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas), ką tik grįžęs iš kelionės į Izraelį, kur jis buvo nuvykęs Vašingtonui tęsiant savo diplomatines pastangas išsaugoti paliaubas Gazos Ruože.
Prieš susitikimą lyderiai neatsakė į žurnalistų klausimus.
D. Trumpas į Aziją vyksta pirmą kartą nuo sausio mėnesio, kai vėl užėmė prezidento postą. Jo darbotvarkėje – du regioniniai aukščiausiojo lygio susitikimai ir asmeniniai susitikimai su Kinijos vadovu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) bei kitais lyderiais.
Nuo karo Gazos Ruože pradžios Kataras atliko svarbų tarpininko vaidmenį netiesioginėse derybose tarp Izraelio ir „Hamas“ ir yra vienas iš trapaus taikos susitarimo garantų, tarp kurių taip pat yra Egiptas, Jungtinės Valstijos ir Turkija.
