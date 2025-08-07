Trumpas pavedė parengti naują gyventojų surašymą, neįtraukiant nelegalių migrantų

D. Trumpas paragino pareigūnus surengti „naują ir labai tikslų“ surašymą, kurį jis nori pagrįsti „šiuolaikiniais faktais ir skaičiais“, gautais per 2024 metų prezidento rinkimus.
„Žmonės, kurie yra mūsų šalyje neteisėtai, NEBUS ĮTRAUKTI Į surašymą“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė Baltųjų rūmų šeimininkas.
Jungtinėse Valstijoje pagal Konstituciją nuo 1790-ųjų kas 10 metų vykdomas gyventojų surašymas, kurio metu skaičiuojami visi kiekvienos valstijos gyventojai, įskaitant šalyje nelegaliai gyvenančius asmenis.
Kitas gyventojų surašymas numatytas 2030-aisiais, nors pasirengimas šiam daug pastangų reikalaujančiam procesui jau yra prasidėjęs.
Tačiau D. Trumpas nepatikslino, ar turėjo omenyje 2030-ųjų gyventojų surašymą, ar ankstesnius surašymus.
Pagal gyventojų surašymą sprendžiama, kaip paskirstomos vietos Kongrese, o tyrimo centro „Pew Research Center“ skaičiavimais, jei 2020-aisiais būtų buvę ignoruoti neteisėtai šalyje gyvenantys migrantai, Kalifornija, Florida ir Teksasas būtų netekusios po vieną Atstovų Rūmų vietą.
Gyventojų surašymas taip pat naudojamas nustatant valstijoms skiriamų balsų skaičių rinkikų kolegijoje, kuri nulemia prezidento rinkimų rezultatus, ir paskirstant trilijonus dolerių federalinio finansavimo.
Panašių veiksmų dėl gyventojų surašymo D. Trumpas ėmėsi jau per pirmąją savo kadenciją, tačiau Aukščiausiasis Teismas užkirto kelią į surašymą įtraukti klausimą apie pilietybę.
Teismas atsisakė priimti sprendimą dėl galimybės pirmą kartą iš gyventojų surašymo duomenų išbraukti milijonus žmonių, gyvenančių šalyje be teisinio statuso.
Pilietybės klausimo įtraukimas greičiausiai pakenktų šalies gyventojų skaičiavimo tikslumui, parodė kovo mėnesį žurnale „Journal of Policy Management and Analysis“ paskelbtas tyrimas.
Ekspertų teigimu, tai gali atgrasyti namų ūkius, kuriuose gyvena lotynų arba azijiečių kilmės amerikiečiai, nuo dalyvavimo gyventojų surašyme.
Šis D. Trumpo raginimas parengti naują gyventojų surašymą sutampa su ginčais tarp Teksaso valstijos įstatymų leidėjų ir pareigūnų dėl naujo rinkimų žemėlapio, kuris, tikėtina, leistų respublikonams kitų metų vidurio rinkimuose gauti iki penkių papildomų Atstovų rūmų vietų.
Naujausi komentarai