Nyderlandų tiriamosios žurnalistikos platforma „Follow the Money“ (FTM) nustatė, kad neutralia humanitarine organizacija laikoma RRC padeda organizuoti visoje Rusijoje vykstantį karinį-patriotinį žaidimą „Zarnica“ (Žaibas).
Turnyras, kurio tradicijos siekia sovietinius laikus, parengtas taip, kad net aštuonmečiai vaikai galėtų išmokti kautis, surinkti ir išardyti ginklus bei valdyti dronus.
Anot tyrimo, prie kurio prisidėjo žurnalistai iš visos Europos, pernai vykusiame „Zarnica“ žaidime taip pat dalyvavo vaikai iš visų keturių Kremliaus aneksuotų Ukrainos sričių.
FTM teigimu, RRC nariais prisistatantys darbuotojai, plėsdami savo veiklą Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, taip pat kankino Ukrainos karo belaisvius, laikomus kalėjimuose Donecko srityje.
Reaguodamas į šiuos kaltinimus, Ukrainos žmogaus teisių kontrolierius Dmytro Lubinecas paragino Europos Komisiją taikyti sankcijas RRC, o tarptautines organizacijas – pašalinti ją iš savo struktūrų.
Pasak FTM, nepaisant šių kaltinimų, organizacija ir toliau gauna milijonus eurų iš Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto ir Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacijos.
Pernai abi institucijos RRC skyrė 13,5 mln. eurų – dvigubai daugiau nei 2022 m., nors ir buvo pasirodę kaltinimų ryšiais su Kremliui palankia propaganda. Šios institucijos gauna ir dalinį finansavimą iš Europos Komisijos ir kitų tarptautinių organizacijų.
Savo ruožtu Europos Komisija, kaip pranešama, informavo FTM, kad Rusijos padaliniui nebuvo skirtas nė vienas euras iš daugiau nei 458 mln. eurų, kuriuos ji 2024 ir 2025 m. pervedė Raudonojo Kryžiaus komitetui ir Tarptautinei Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacijai.
