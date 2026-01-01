Jo grupė šeštadienį buvo pranešusi, kad Denisas Kapustinas, Rusijos savanorių korpuso, kuris Maskvos invazijos į Ukrainą metu vykdė reidus Rusijoje, vadas, žuvo fronto linijoje.
Tačiau ketvirtadienį D. Kapustinas, dar žinomas kaip Denisas Nikitinas, vaizdo ryšiu pasirodė spaudos konferencijoje su Ukrainos karinės žvalgybos (HUR) vadovu Kyryla Budanovu, kuris pasveikino jį „sugrįžus į gyvenimą“.
HUR pareiškime teigiama, kad jo nužudymą „užsakė agresorės valstybės Rusijos specialiosios tarnybos, kurios nusikaltimui įvykdyti skyrė pusę milijono dolerių“.
„Sudėtingos specialiosios operacijos dėka“ jo gyvybė „buvo išsaugota, buvo nustatytas asmenų ratas: sumanytojai iš Rusijos specialiųjų tarnybų ir nusikaltėliai“, nurodoma pranešime.
D. Kapustinas „pranešė apie savo pasirengimą toliau vykdyti kovines ir specialiąsias užduotis kaip padalinio vadovas“, teigiama jame.
D. Kapustinas yra susijęs su kraštutiniais dešiniaisiais ir futbolo chuliganais, anksčiau organizavo mišrių kovos menų renginius ir vadovavo drabužių prekės ženklui „White Rex“. Kai kurie jo kovotojai atvirai skleidė neonacistines pažiūras.
Rusija paskelbė jį teroristu.
Šis įvykis primena 2018 metų istoriją, kai antikremliškas žurnalistas Arkadijus Babčenka inscenizavo savo paties nužudymą bendradarbiaudamas su Ukrainos valdžia.
Ukraina šokiravo daugelį, kai paskelbė, kad A. Babčenka buvo nušautas savo namuose per užsakomąją žmogžudystę.
Tačiau kitą dieną A. Babčenka gyvas ir sveikas pasirodė spaudos konferencijoje, pribloškęs pasaulį ir sukėlęs pyktį tarp žurnalistų ir spaudos laisvės grupių visame pasaulyje.
Kyjivas sulaukė griežtos kritikos dėl nužudymo inscenizacijos, tačiau tvirtino, kad tai buvo vienintelis būdas užkirsti kelią tikram nužudymui.