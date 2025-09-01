Ukrainos eksprezidentas Viktoras Janukovyčius retame interviu išsakė kritikos Kyjivui

V. Janukovyčius, Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas, 2014-aisiais pabėgo į Rusiją po to, kai buvo nuslopinti proeuropietiški protestai Ukrainoje, kuriuos sukėlė jo sprendimas atsisakyti asociacijos sutarties su bloku.
Pirmadienį paskelbtame retame interviu Rusijos valstybinėms naujienų agentūroms jis apkaltino ES „netinkamu“ elgesiu per integracijos derybas.
„Jie neparodė supratimo apie sudėtingą Ukrainos ekonominę padėtį. Pasakysiu tiesiai – jie buvo arogantiški“, – sakė V. Janukovyčius vaizdo įraše, kurį paskelbė valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“.
Jis taip pat teigė, kad Ukrainos prisijungimas prie NATO būtų „tiesus kelias į pilietinį karą“.
„Visada buvau kategoriškas ir tvirtas Ukrainos stojimo į NATO priešininkas“, – sakė V. Janukovyčius.
Valstybinės naujienų agentūros nenurodė, kada ir kur buvo įrašytas interviu.
Nepriklausoma Rusijos žiniasklaida teigė, kad tai pirmasis V. Janukovyčiaus viešas pasirodymas nuo 2022-ųjų vasario, kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą.
V. Janukovyčiaus kontroliuojamos saugumo pajėgos nužudė dešimtis protestuotojų, kurie 2013–2014 metų žiemą stovyklavo Kyjivo centre ir reikalavo proeuropietiškų reformų per vadinamąją Maidano revoliuciją.
Dėl kraujo praliejimo parlamentas jam surengė apkaltą.
2019 metais Ukrainos teismas pripažino V. Janukovyčių kaltu dėl valstybės išdavystės, nes jis bandė numalšinti protestus. Jis buvo nuteistas 13 metų laisvės atėmimo bausme už akių.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis 2023 metais atėmė iš jo Ukrainos pilietybę.
